Стало известно, что больше всего раздражает россиян на работе

Москва, 12 апреля. Необоснованная критика портит россиянам настроение на работе больше других факторов. Об этом стало известно благодаря исследованию сервиса по поиску работы Rabota.ru.

Безосновательная критика портит на работе настроение 44% респондентов. Внезапная дополнительная нагрузка расстраивает 27% россиян, 26% респондентов угнетают собственные недочеты и ошибки. Общая атмосфера в рабочем коллективе может негативно повлиять на настроение 22% россиян.

Денежные сборы на ремонт и подарки расстраивает 6% респондентов, совещания портят настроение 5% участников исследования. О раздражении из-за парфюма коллег или их успехов заявили по 2% и 1% опрошенных соответственно.

Больше всего россиян (52%) радуются положительной оценке их труда начальством или коллегами. Собственные успехи и достижения поднимают настроение 36% респондентов. Столько же участников исследования заявили, что их радует общая позитивная атмосфера в коллективе.

Ранее «Известия» сообщили, что россиянам для достойной жизни в среднем нужен доход в 66 тысяч рублей. По мнению жителей Москвы достойная зарплата не должна быть ниже 100 тысяч рублей, петербуржцев удовлетворит доход в 91 тысячу рублей, сообщает издание. Наиболее скромные запросы у жителей Читы, Улан-Уде и Якутска. Им для комфортной жизни требуется зарплата в 50, 54 и 55 тысяч рублей соответственно.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России стали сварщик дуговой сварки, банкир и бурильщик шпуров, сообщает Газета.ru. Их средние зарплаты составляют 100 и 95 тысяч рублей соответственно.