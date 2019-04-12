Стала известна дата спуска на воду носителя «Посейдонов»

Москва, 12 апреля. Первая атомная подлодка проекта 09852 «Белгород», носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», будет спущена на воду 23 апреля в Северодвинске, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — цитирует источник в оборонно-промышленном комплексе ТАСС.

В течение 2019 года пройдут достройка субмарины на плаву и ее швартовые испытания, а также испытания ядерного реактора. В 2020 году запланированы государственные и заводские ходовые испытания. Кроме того, стала известна дата передачи подлодки «Белгород» Военно-морскому флоту (ВМФ). Это должно произойти в конце будущего года.

В агентстве отметили, что информацию о дате спуска «Белгорода» не стали комментировать в Объединенной судостроительной корпорации.

В конце февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что весной 2019 года подлодка проекта 09852 «Белгород» будет спущена на воду. Впервые о разрабатываемом необитаемом подводном аппарате с ядерным реактором «Посейдон» глава государства рассказал в марте 2018 года в послании Федеральному собранию.

Беспилотники смогут нести обычные или ядерные боеприпасы и будут способны уничтожить объекты инфраструктуры либо авианосные группировки противника. Рабочая глубина «Посейдона» превышает 1 километр. Аппарат обладает межконтинентальной дальностью.

США надеются, что российские атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года, сообщили в конце марта «Известия». В Соединенных Штатах признают, что не имеют аналогов российскому подводному беспилотнику.