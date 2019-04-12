Умер солист панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Москва, 12 апреля. Фронтмен панк-рок-группы «Соломенные еноты», музыкант Борис Белокуров (Борис Усов) скончался. Сообщение об этом в соцсети Facebook опубликовал в четверг журналист Максим Семеляк.

«Умер Борис Усов», — написал Семеляк.

Причины и обстоятельства смерти музыканта пока не сообщаются.

Группа «Соломенные еноты» просуществовал с 1992 по 2007 год. За это время коллектив записал более 20 альбомов. В разное время в состав группы входили Юлия Теуникова, Александр Репьев, Арина Строганова и Борян Покидько.

В среду, 10 апреля, на 82-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Фролов. Артист умер после продолжительной болезни, сообщили в театре.