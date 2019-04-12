Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Умер солист панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов

41
0 Оставить комментарий

Умер солист панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Москва, 12 апреля. Фронтмен панк-рок-группы «Соломенные еноты», музыкант Борис Белокуров (Борис Усов) скончался. Сообщение об этом в соцсети Facebook опубликовал в четверг журналист Максим Семеляк.

«Умер Борис Усов», — написал Семеляк.

Причины и обстоятельства смерти музыканта пока не сообщаются.

Группа «Соломенные еноты» просуществовал с 1992 по 2007 год. За это время коллектив записал более 20 альбомов. В разное время в состав группы входили Юлия Теуникова, Александр Репьев, Арина Строганова и Борян Покидько.

В среду, 10 апреля, на 82-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Фролов. Артист умер после продолжительной болезни, сообщили в театре. 

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров