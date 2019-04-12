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Человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета в Великобритании

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Человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета в Великобритании

Лондон, 12 апреля. Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, при крушении погиб человек. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила местная полиция.

Крушение произошло около 19.00 по местному времени (21.00 по Москве). После падения самолета начался пожар.

«Мы можем подтвердить, что один человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета вечером в четверг, 11 апреля, на поле для гольфа Royal Birkdale», — говорится в опубликованном на сайте полиции заявлении.

В ведомстве уточнили, что полиция приступила к расследованию причин крушения.

Во вторник, 9 апреля, истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A, принадлежащий Силам самообороны Японии, исчез с экранов радаров во время тренировочного полета. Позже обломки самолета были обнаружены в Тихом океане.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Merseyside police
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