Американские политики призвали Вашингтон пересмотреть антироссийскую стратегию

Вашингтон, 12 апреля. Бывший госсекретарь Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть антироссийскую стратегию и развивать сотрудничество с Москвой. Об этом политики написали в совместной статье для Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что отношения двух стран зашли в тупик и это может стать причиной опасной конфронтации с применением ядерного оружия. По их мнению, уровень нависшей угрозы значительно превосходит грозившую миру в годы холодной войны опасность.

Прежний политический курс США в отношении России изжил себя, и Вашингтону нужен новый подход к отношениям с Москвой. Основную роль в этом должен сыграть конгресс Соединенных Штатов, считают политик. Они предлагают создать двухпартийную группу, которая будет отвечать за возобновление диалога с Россией и укрепление НАТО.

По мнению авторов статьи, в 1980-х годах такой подход позволил США снизить градус напряженности, добиться улучшения отношений с СССР и в дальнейшем привел к окончанию холодной войны.

Политики призывают президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа принять совместную декларацию с осуждением ядерной войны и ядерного оружия. Это заявление, по их мнению, даст всему миру понять, что страны понимают необходимость работать ради общей безопасности, несмотря на напряженность в отношениях. Кроме того, декларация могла бы подтолкнуть другие государства к уменьшению своих ядерных арсеналов.

«Нам крайне важно перезапустить отношения с Россией в сферах, где у нас общие фундаментальные интересы, включая то, как сократить зависимость от ядерного оружия, не допустить его попадания в нестабильные руки, предотвратить его использование и в конечном итоге покончить с ним как с угрозой всему миру», — подчеркивают авторы статьи.

Политики также призвали глав России и США продолжать развивать сотрудничество. Начало процессу, по их словам, было положено в Хельсинки, но дальше разговоров дело не продвинулось.