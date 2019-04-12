Симоньян рассказала о встречах с Ассанжем

Москва, 12 апреля. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала арестованного основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа провидцем. По ее словам, он никогда не ошибался в своих прогнозах.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказа об общении с Ассанжем. По ее словам, он знал о тотальной слежке задолго до того, как уличил в этом Агентство национальной безопасности.

Во время знакомства ее удивило то, что он отказывался вести разговоры «ни в каком помещении, где есть стены». По словам Симоньян, во время разговоров они уходили в лес или очень шумный паб, где прослушать хоть кого-нибудь было невозможно.

Главред RT рассказала, что однажды поинтересовалась у него, зачем он вступил в столь опасную деятельность. Ассанж ответил, что все его поступки из-за того, что он ненавидит, когда ему врут.

При этом Симоньян отметила, что Ассанж никогда не ошибался. В частности, он был уверен, что его обязательно экстрадируют в США, где его ждет много плохого.

В четверг Ассанжа арестовали в здании дипломатического представительства Эквадора в Лондоне. В Скотланд-Ярде заявили, что арест был произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года после того, как Эквадор отозвал у него убежище.

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В последние годы жизнь основателя WikiLeaks на территории посольства заметно усложнилась: у дипломатов накопилась к нему масса бытовых претензий. Ассанжу ограничили доступ в Интернет, посольство стало контролировать все его встречи, а сам Ассанж страшно боялся отравленной еды из службы доставки.

В четверг министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что страна потратила более 6 млн долларов на содержание основателя WikiLeaks. При этом, по его словам, большая часть суммы (5,8 млн) была потрачена на обеспечение его безопасности.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикациям, раскрывающим секретную информацию о военных операциях США в Ираке и Афганистане, а также условиях содержания в тюрьме Гуантанамо. В Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах, но основатель WikiLeaks обвинения отрицает.