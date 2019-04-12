ВКС рассказали о разработке зенитной ракетной системы С-500 «Прометей»

Москва, 12 апреля. Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 подходит к завершению. Об этом рассказал замкомандующего ВКС России, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрий Грехов.

«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — сообщил в интервью изданию «Красная звезда» Грехов.

ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» относится к системам типа «земля-воздух». Это универсальный комплекс высотного перехвата дальнего действия с повышенным потенциалом противоракетной обороны. ЗРС может перехватывать баллистические ракеты и способна поражать аэродинамические цели, в том числе самолеты и крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Система будет способна обнаружить и поразить до десяти летящих со скоростью до семи километров в секунду баллистических сверхзвуковых целей одновременно. Кроме того, ЗРС способна атаковать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

С-500 будет значительно превосходить по характеристикам уже стоящий на вооружении зенитный ракетный комплекс С-400 и производимый США ЗРК Patriot Advanced Capability-3.

С-500 «Прометей» скоро поступит на вооружение российской армии. В 2019 году будет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500. Ранее озвучивалась информация, что новое поколение зенитных ракетных систем класса «земля — воздух» С-500 «Прометей» поступит в армию ближе к 2020 году.