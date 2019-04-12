Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы

Москва, 12 апреля. «Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В четверг стало известно, что Грузия приняла решение добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тыс. евро в знак поддержки и в ответ на российские невыплаты. Министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что для Грузии это историческое решение. По ее словам, взнос Грузии поможет СЕ в преодолении финансового кризиса.

Российский сенатор в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что взнос Грузии в размене 500 тыс. евро «не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос».

«А если Россия уйдет из СЕ, то он лишится 32 млн евро в год — 7% бюджета. Ни Грузия, ни Украина такой потери не возместят. Как и отсутствие России», — заявил Пушков.

Как сообщал «Взгляд.ру», днем ранее в ПАСЕ выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал невыплаты Россией членских взносов «попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности». Традиционно Грузия вносит в бюджет СЕ около 270 тыс. евро.

В среду делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Автор резолюции, нидерландский депутат Европарламента Тини Кокс подчеркнул, что российская сторона должна представить свою делегацию в ПАСЕ. По его словам, «оставаться в стороне — уже не вариант».

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Из-за действующих ограничений Россия в ответ приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.