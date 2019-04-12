СМИ сообщили о рождении ребенка от трех родителей в Греции

Афины, 12 апреля. Гречанка родила младенца от трех генетических родителей после искусственного оплодотворения. Это первый подобный случай в Греции, сообщило накануне издание Iefimerida.gr.

Искусственное оплодотворение с использованием метода передачи материнского цитоплазматического материала провели специалисты из Греции и Испании, сообщили СМИ. Технология позволяет сохранить гены матери и небольшое количество донорского генетического материала, так как митохондрии имеют собственную ДНК.

В результате 32-летняя гречанка родила мальчика весом 2960 граммов. Мать и ребенок хорошо себя чувствуют.

«Неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне», — заявил президент греческого Института жизни Панайотис Псатас.

Он отметил, что учреждение продолжает помогать большому количеству столкнувшихся с проблемами бесплодия пар, которые хотят завести детей с собственной ДНК без применения донорства яйцеклеток.

В сотрудничающей с Институтом жизни компании Emryotools отметили, что в клинических испытаниях участвуют еще 24 женщины, имплантации уже готовы восемь эмбрионов.

Ранее в США разницей в полтора десятка лет родились три пары близнецов, зачатых с помощью искусственного оплодотворения. Старшим из близняшек уже исполнилось 15 лет, средние родились в 2017-м, а младшие — всего шесть месяцев назад. Все они были зачаты парой Джонсонов в 2002 году. Тогда их матери пересадили два эмбриона и еще дюжину заморозили.