Посольство РФ предупредило о возможных провокациях британских химлабораторий

Лондон, 12 апреля. Великобритания и союзники хотят сохранить химические лаборатории, в частности Портон-Даун, для новых провокаций, заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Пресс-службу посольства попросили прокомментировать заявление главы британского МИД Джереми Ханта, написавшего в своем микроблоге в Twitter, что Россия «выступила против внесения нервно-паралитического вещества «Новичок» в список запрещенных ОЗХО химических веществ».

По словам пресс-секретаря посольства, данное заявление «является прямым искажением действительности». Он напомнил, что в начале года на внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО США, Канада и Нидерланды выступили с предложением по включению в списки запрещенных ОЗХО химических веществ лишь двух семейств веществ, которые на Западе называют «Новичок». Предложение России добавить в списки весь спектр токсичных материалов нового поколения было заблокировано.

«Таким образом, не Россия «так любит «Новичок» (слова Дж.Ханта), а Британия с союзниками хотят сохранить своим лабораториям вроде пресловутого Портон-Дауна свободу рук для новых химических экспериментов и провокаций», — подытожили в посольстве.

В британском Солсбери 4 марта прошлого года были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что к отравлению россиян веществом под названием «Новичок» причастна РФ. Москва это категорически отрицает.

Позднее, 4 июля, сотрудники правоохранительных органов Британии сообщили, что в Эймсбери два человека «оказались под воздействием неизвестного препарата» и были доставлены в больницу в критическом состоянии. Позже Скотленд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес спустя четыре дня после инцидента скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.

Роули вместе с братом Мэттью на прошлой недели встретились с российским послом в Соединенном Королевстве Александром Яковенко. О беседе с послом попросил сам Роули.

В ходе встречи Яковенко выразил соболезнования в связи со смертью Стерджес, и сообщил, что российская сторона заинтересована в расследовании отравления.

Дипломат также передал Роули копию подготовленного посольством доклада «Солсбери: вопросы без ответа». Британец был крайне удивлен подобным молчанием со стороны Лондона и поблагодарил посла за возможность получить альтернативную точку Москвы.

Кроме того, он рассказал, что британские власти не предоставляют ему никакого медицинского сопровождения, хотя состояние его здоровья продолжает ухудшаться.

По словам Яковенко, Роули не располагает информацией о расследовании. О том, чем он был отравлен, британец знает исключительно из сообщений полиции. Дипломат выразил мнение, что все действия и заявления британских властей необходимо перепроверить.