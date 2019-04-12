Автор резолюции ПАСЕ по России объяснил свою инициативу

Москва, 12 апреля. Нидерландский депутат Европарламента Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи — «уже не вариант».

В среду делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы.

Кокс подчеркнул, что российская сторона должна представить свою делегацию в ПАСЕ. Он обратил внимание на то, что принятие резолюции было подтверждено комитетом министров иностранных дел Совета Европы и генсеком СЕ.

Парламентарий уверен, что «настало время для российского парламента вновь представить делегацию в ПАСЕ и работать вместе со всеми 46 странами в этой ассамблее».

«РФ должна иметь свое место, это крупнейшая страна. Оставаться в стороне — уже не вариант», — добавил он.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 и 2016 годах Ассамблея отказалась восстановить полномочия РФ в организации. После этого делегация из России не пыталась аккредитоваться для работы. Из-за действующих ограничений Россия в ответ приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

В резолюции, принятой в среду, утверждается, в частности, что отказ платить взносы послужил причиной возникновения бюджетного кризиса в организации. Ассамблея в документе призвала Россию сформировать свою делегацию и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет СЕ.

Комментируя резолюцию, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее отметил, что это позитивный шаг, хотя и не означающий, что Россия уже завтра вернется в ПАСЕ. Принятый документ он охарактеризовал, как «новое окно возможностей» для преодоления сложившегося кризиса.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что резолюцию ПАСЕ с призывом к России сформировать делегацию можно воспринимать положительно, но без поправок в устав возможность воспроизводства дискриминационных решений будет сохраняться.