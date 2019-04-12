Оба ускорителя и центральный блок  Falcon Heavy вернулись после запуска

Вашингтон, 12 марта. Компания Илона Маска SpaceX второй раз в истории запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Старт ракеты-гиганта прошел успешно.

Запуск Falcon Heavy был намечен еще на прошедшее воскресенье и переносился несколько раз. Последний раз старт перенесли из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Успешный старт состоялся из стартового комплекса 39A (LC-39A) в космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде.

Сегодня же тяжелая ракета должна отправить на геостационарную орбиту тяжелый спутник связи Arabsat-6A — первую свою коммерческую нагрузку. Спутник будет развернут примерно через 34 минуты после старта.

Боковые ускорители отделились в назначенное время и, спустя восемь минут после запуска, приземлились в назначенные точки на мысе Канаверал.

The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2019

Центральный блок приземлился на баржу в океане под названием «Я все еще люблю тебя» и устоял. Впервые все три элемента первой ступени ракеты удалось спасти для дальнейшего использования.

Как сообщает «Газета.ру», успех пуска означает пригодность ракеты для выполнения коммерческих заказов и стартов в интересах американских военных. Первый пуск, который состоялся в феврале 2018 года, был скорее демонстрационным.

Arabsat-6A — это высокопроизводительный телекоммуникационный спутник, предназначенный для улучшения сигнала телевидения, радио, интернета и мобильной связи на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Он будет расположен на одной из орбитальных площадок Arabsat.