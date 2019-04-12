Полностью запретить полиэтиленовые пакеты в России могут с 2025 года

Москва, 12 апреля. В России может быть введен полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Власов в письме заместителю председателя правительства Алексею Гордееву выразил мнение, что полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года является целесообразным. По его мнению, переходного периода хватить, чтобы «подготовить экономику к такому шагу».

Политик подчеркнул, что сегодня «проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер». И использование пакетов в этом вопросе является ключевым, поскольку наносит «огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения», передает РИА Новости.

Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет, и России стоит следовать их примеру.

В конце марта Европарламент принял закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Запрет распространяется на пластиковую посуду, контейнеры для еды, столовые приборы, соломинки для напитков и ватные палочки. Закон вступит в силу в 2021 году.

Напомним, в 2019 году в России была запущена «мусорная реформа», цель которой — кардинально изменить отношение к отходам как у тех, кто их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их создает, то есть у рядовых граждан.

С начала года полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора в каждом субъекте возлагается на регионального оператора. Весь мусор будет проходить через мусоросортировочные заводы для отделения максимального количества сырья, пригодного для вторичного использования. В скором времени в России будет создана инфраструктура для переработки и утилизации коммунальных отходов.