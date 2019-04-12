Ким Чен Ын переизбран главой КНДР

Пхеньян, 12 апреля. Верховное народное собрание КНДР переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета.

Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, на первой после недавних выборов сессии Верховное народное собрание назначило также нового премьера и пересмотрело конституцию.

Главой кабинета министров стал Ким Чжэ Рен вместо прежнего премьера Пак Пон Чжу.

Депутаты также избрали нового председателя президиума ВНС (церемониального главу государства), им стал Цой Рен Хэ. На этом посту он сменил старейшего северокорейского политика Ким Ен Нама.

Он также избран на пост первого заместителя председателя Госсовета КНДР. Ранее он занимал должность заместителя председателя.