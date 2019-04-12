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Министр обороны Судана дал присягу в качестве главы Военного совета 

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Министр обороны Судана дал присягу в качестве главы Военного совета 

Хартум, 12 апреля. Министр обороны и первый вице-президент Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу в качестве руководителя Переходного военного совета страны

Бен Ауф дал присягу главе судебной власти Судана. Его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф.

Военный совет будет состоять из 12 человек. В новый орган власти войдут шесть представителей армии, по два сотрудника сил безопасности и полиции, а также два представителя сил быстрого реагирования.

В четверг бен Ауф заявил об отстранении от власти президента страны Омара Аль-Башира и роспуске кабинета министров. В течение двух лет страной будет руководить Переходный военный совет, который возьмет на себя административные функции и подготовит все необходимое для проведения выборов, передавал RT

Как сообщало Федеральное агентство новостей, министр сообщил, что в стране сроком на три месяца вводится режим чрезвычайного положения. Авад бен Ауф призвал суданцев и дальше воздерживаться от участия в беспорядках.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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