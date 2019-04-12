Порошенко и Зеленский обсудили дебаты по телефону в прямом эфире



Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире призвал лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского начать с ним дебаты в студии. Шоумен отказался, заявив, что находится на пути во Францию.

В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» Порошенко сообщил, что уверен в спокойном проведении дебатов с Зеленским 14 апреля на стадионе. По его мнению, они за час — два спокойно ответят на те вопросы, которые есть у украинцев, предает РИА Новости.

Порошенко подчеркнул, что он и Зеленский должны 19 апреля провести дебаты в студии Общественного телевидения. Украинский президент добавил, что готов встретиться для еще одного раунда дебатов между 14 и 19 апреля.

«Я бы хотел обратиться к господину Зеленскому. Я приглашаю — с разрешения ведущей — на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — цитирует Порошенко RT.

Зеленский не смог посетить студию — ведущая уточнила, что он в это время направляется во Францию. Чуть позже он позвонил в эфир и напомнил действующему президенту, что 19 апреля ждет его на стадионе.

«Девятнадцатого числа на НСК «Олимпийский». Точка», — заявил шоумен.

В первом туре президентских выборов на Украине, состоявшемся 31 марта, наибольшее количество голосов получили Зеленский и Порошенко. Перед проведением второго тура артист предложил действующему главе страны провести дебаты на стадионе «Олимпийский». Одним из условий встречи кандидатов в президенты стала сдача анализов крови на наличие алкоголя или наркотиков.

Зеленский также пригласил Тимошенко стать ведущей дебатов. В свою очередь Порошенко заявил, что этот шаг соперника является проявлением неуважения к лидеру «Батькивщины».

Ранее стало известно, что участники предвыборной гонки подали заявки на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский». Как сообщала «Газета.ру», Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, а Владимир Зеленский — на 19 апреля.