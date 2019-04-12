Британские СМИ признали превосходство российского RT

Москва, 12 апреля. Британские СМИ попали в неловкую ситуацию, когда единственным телеканалом, заснявшим задержание Джулиана Ассанжа в центре Лондона, оказался российский телеканал RT, активно преследуемый на Западе.

В четверг Ассанжа арестовали в здании дипломатического представительства Эквадора в Лондоне. Единственной телекомпанией, заснявшей момент его задержания оказалась RT (Ruptly).

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале несколько переводов статей из британских СМИ. В частности, Guardian сообщает, что британские СМИ «вынуждены использовать кадры новостной организации, работающей при поддержке российского правительства».

По данным СМИ, информация о возможном аресте Ассанжа появилась 5 апреля. Тогда появилась договоренность, «согласно которой Би-би-си, ITN и Sky News по очереди будут выставлять камеру перед посольством». Те, кто успеет снять момент задержания, должны поделиться видео с коллегами. Однако ни одна из британских компаний так и не успела заснять ключевой момент.

Операторы RT круглые сутки дежурили около посольства. И их ожидание не было напрасным. Guardian подчеркивает, что «они получили мировой эксклюзив», и «предоставление лицензии на использование видеоматериала по всему миру может принести немалые деньги».

CNN, также озадаченное проигрышем своих британских коллег, приводит слова шеф-редактора Ruptly Лауры Луччини. Она рассказала, что всю прошлую неделю операторы «плотно следили за развитием событий вокруг ситуации с Ассанжем», а «съемочные группы работали посменно, ведя круглосуточную съемку посольства».

«По большей части ничего не происходило, ни днем, ни ночью. Мы видели, как другие съемочные группы приходили и уходили. А мы продолжали снимать. Мы считаем, что снятые нами кадры имеют огромную новостную ценность», — рассказала она.

В своем Telegram-канале Симоньян рассказала, что CNN и Guardian «имели бесстыдство» позвонить и спросить в редакции, как так получилось, что видео сняли только российские СМИ.

«Да потому что вы бесстыжая лицемерная обслуга своего истеблишмента, а никакие не журналисты. Вот поэтому так получилось», — написала Симоньян.

Напомним, в ноябре 2018 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Первыми в списке «угроз» значились Sputnik и RT.

Позднее Германский союз журналистов призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание немецкоязычному порталу RT Deutsch. В DJV выразили мнение, что RT не является СМИ, назвав телеканал «инструментом пропаганды Кремля».

В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрона обвинил телеканал в якобы «вмешательстве» в ситуацию с протестами «желтых жилетов». Макрон назвал представителей «желтых жилетов» «придурками» и обвинил российские СМИ в том, «что это пропагандисты».