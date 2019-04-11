Рогозин опроверг сообщения о выводе Байконура из-под аренды России

Москва, 11 апреля. Вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России не рассматривается, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин на пресс-конференции опроверг появившиеся сообщения о возможном выводе из-под российской аренды города Байконур.

«Мы недавно подписали только продление аренды до 2050 года. Какой вывод аренды?», — заявил глава госкорпорации.

При этом он подчеркнул, что у российской стороны по данному вопросу «нет никаких сомнений», продолжается «нормальная работа». По словам Рогозина, недавно во время посещения Казахстана он провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Очень внимательный, доброжелательный и ответственный разговор был на эту тему, в том числе о будущем «Байтерека». Сразу хочу сказать… У нас нет сомнений в том, что надо в этом направлении работать», — рассказал он.

«Байтерек» — проект создания казахстанского космического ракетного комплекса на «Байконуре», с которого бы запускались российские ракеты. Комплекс «Байтерек» будет ориентирован на производство экологически чистых ракет-носителей — это позволит отказаться от использования ракет «Протон», в топливо которых входят токсичные компоненты.

В четверг вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин заявил, что вопрос о выводе из-под российской аренды города Байконур рассматривается в казахстанских госорганах. Он уточнил, что этот вопрос устно обсуждался с руководством Роскосмоса.

Напомним, в начале апреля по итогам российско-казахстанских переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что срок аренды космодрома «Байконур» был продлен до 2050 года. Кроме того, Путин заявил, что стороны «готовы продолжать работу по проекту «Байтерек», который предусматривает создание нового ракетно-космического комплекса на основе российской ракеты-носителя».

Комплекс «Байконур» Россия арендует у Казахстана. Он состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане РФ.