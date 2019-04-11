Израильский космический аппарат разбился при посадке на Луну

Тель-Авив, 11 апреля. Израильский космический аппарат «Берешит» (Beresheet) потерпел аварию при посадке на Луну, сообщили руководители миссии.

Трансляция посадки велась в Twitter израильской компании SpaceIL.

«К сожалению, мы не сумели посадить аппарат», — заявил один из руководителей миссии.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) April 11, 2019

В зале управления полетами присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После провала операции он заявил, что Тель-Авив уже через несколько лет сможет посадить космический аппарат на естественный спутник Земли.

«Через 2,5 — 3 года израильский космический аппарат прилунится в целости», — пообещал политик.

Just received from SpaceIL communication team what appears to be the last image #Beresheet spacecraft managed to beam to earth before it crashed on the moons surface pic.twitter.com/yDx2ioZiXy — Elad Ratson ???????? (@EladRatson) April 11, 2019

Напомним, 22 февраля израильская некоммерческая организация SpaceIL при помощи ракеты Falcon 9 отправила к Луне миссию «Берешит». Пуск носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал. 6 марта аппарат прислал на Землю первые снимки с бортовой камеры, на одном из которых запечатлена Земля, сообщал Ридус.

Масса зонда вместе с топливом составляла порядка 600 кг. Срок службы космического аппарата оценивался в двое суток. За это время планировалось измерить магнитное поле и передать фотографии поверхности естественного спутника Земли.

Добавим, затраты на «Берешит» составили менее 100 млн долларов. Если бы миссия была успешной, Израиль стал бы четвертой страной, после СССР, США и КНР, осуществившей посадку собственного зонда на Луну.