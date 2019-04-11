Трое детей погибли при взрыве мины в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 11 апреля. Трое детей стали жертвами взрыва в сирийской деревне Хан-Арнабе провинции Эль-Кунейтра, еще один пострадал, передает агентство SANA.

По данным агентства, в деревне Хан-Арнабе в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками, трое детей погибли и еще один получил ранения.

В больнице сообщили, что пострадавшему ребенку была оказана первая медицинская помощь, после его перевезли в столичную больницу для дальнейшего лечения.

В минувший вторник сообщалось о взрыве автомобиля в сирийской провинции Хасеке. Машина была набита взрывчаткой. Взрыв прогремел рядом с въездом в город Аш-Шаддади на юге сирийской провинции.

В начале апреля сообщалось о мощном взрыве в сирийском городе Ракка. Теракт совершили четыре боевика-смертника.