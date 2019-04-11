«Спартак» не планирует штрафовать Гулиева за драку с иностранцем

Москва, 11 апреля. Руководство футбольного клуба «Спартак» не намерено штрафовать 22-летнего полузащитника Аяза Гулиева за неподобающее поведение после инцидента с дракой на улице Москвы, в которой пострадал гражданин США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее KP.ru со ссылкой на очевидцев сообщило, что спортсмен в Москве на улице Краснопрудная на своем Mercedes, выехав на пешеходный переход, задел американца. После этого футболист, по данным СМИ, выскочил из машины и набросился на пешехода с кулаками. Когда мужчина попытался сбежать, Гулиев догнал его и ударил два раза. В результате драки гражданин США получил перелом носа.

Как сообщил ФАН источник в клубе, после инцидента Гулиев присутствовал на тренировке. Клуб не планирует штрафовать полузащитника за неподобающее поведение.

Отметим, по данным СМИ, после инцидента на дороге, американец и «спартаковец» были доставлены в отделении полиции. Гулиев извинился перед пострадавшим пешеходом и предложил оплатить моральный ущерб. После этого гражданин США отказался от претензий.

В СМИ также появилась информация о том, что на своем Mercedes спортсмен уже 200 раз нарушил ПДД, а суммы штрафов достигли 90 тыс. рублей. Источник ФАН опроверг данную информацию, назвав сообщения «враньем». Согласно источнику, на сегодняшний день у футболиста есть только один незакрытый штраф на тысячу рублей, «совсем свежий».