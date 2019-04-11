Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

Краснодар, 11 апреля. Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре. Посетителям концерта не понравился подбор песен и отношение организаторов.

В минувшие выходные народная артистка России Аллегрова выступила в Краснодаре. Как сообщает местный портал «Юга.ру», обсуждение выступления певицы в соцсетях теперь может обернуться реальными уголовными делами.

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт. Она рассказала, что зрителям категорически запретили доставать телефоны и снимать шоу, а в случае неповиновения охранники светили в лицо лазерными указками, что «выглядело очень плохо и отдавало насилием».

Критике подверглась и концертная программа Аллегровой. По словам девушки, одним из главных разочарований стал отказ певицы исполнить свой хит «Императрица». Вместо этого певица пела новые песни, расслышать которые, впрочем, было сложно.

Многие комментаторы поддержали возмущение девушки, обращая внимание на то, что концерт по радио рекламировался под музыку из песни «Императрица».

Вставшая на защиту певицы телеведущая телеканала «Кубань 24» Екатерина Славянская обратила внимание на то, что Аллегрова не любит соцсети и лишнюю шумиху, с этим и был связан запрет на фото- и видеосъемку. При этом она приехала в Краснодар именно с новой программой.

Тех, кто возмущался организацией прошедшего концерта, она назвала «поколением пепси», которое смотрит на этот мир «сквозь экран гаджетов».

Представители концертного агентства «Мир», организовавшего концерт, заявили, что девушка, оставившая в соцсетях отзыв, лжет. Старший администратор компании сообщил, что представители певицы готовят иск в суд против паблика, в котором был опубликован нелицеприятный отзыв.

Ранее скандал разгорелся на выступлении Валерия Леонтьева. Как сообщала «Газета.ру», в сеть попало видео, на котором во время концерта в БКЗ «Октябрьский» охранник грубо оттолкнул девочку, пытавшуюся подарить Леонтьеву букет цветов.

Позднее пресс-секретарь певца Татьяна Федоткина объяснила инцидент тем, что девочка находилась в опасности.