Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 450 беженцев 

Дамаск, 11 апреля. За прошедшие сутки лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии по гуманитарному коридору покинули более 450 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«За сутки лагерь «Эр-Рукбан» по предоставленному гуманитарному коридору удалось покинуть 459 беженцам», — сообщили в Центре по примирению.

В общей сложности с 19 февраля из лагеря на подконтрольную властям Сирии территорию смогли выйти почти 2,3 тыс. человек.

Ранее, как передавало Федеральное агентство новостей, замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что сирийские беженцы, находящиеся в «Эр-Рукбане», содержатся в бедственном положении, а США препятствуют их свободному выходу. Эксперты ООН, посетившие лагерь ранее, отмечают, что люди там содержатся в крайне бедственном положении, без тепла, воды, пищи и медобеспечения.

Ранее корреспонденту ФАН удалось побеседовать с жительницей провинции Хомс, родственники которой были насильно отправлены в лагерь «Эр-Рукбан». Женщина в красках рассказала о состоянии и качестве жизни своих близких.