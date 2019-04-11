Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 450 беженцев 

49
0 Оставить комментарий

Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 450 беженцев 

Дамаск, 11 апреля. За прошедшие сутки лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии по гуманитарному коридору покинули более 450 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«За сутки лагерь «Эр-Рукбан» по предоставленному гуманитарному коридору удалось покинуть 459 беженцам», — сообщили в Центре по примирению.

В общей сложности с 19 февраля из лагеря на подконтрольную властям Сирии территорию смогли выйти почти 2,3 тыс. человек.

Ранее, как передавало Федеральное агентство новостей, замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что сирийские беженцы, находящиеся в «Эр-Рукбане», содержатся в бедственном положении, а США препятствуют их свободному выходу. Эксперты ООН, посетившие лагерь ранее, отмечают, что люди там содержатся в крайне бедственном положении, без тепла, воды, пищи и медобеспечения.

Ранее корреспонденту ФАН удалось побеседовать с жительницей провинции Хомс, родственники которой были насильно отправлены в лагерь «Эр-Рукбан». Женщина в красках рассказала о состоянии и качестве жизни своих близких.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров