Бухарест, 11 апреля. Румынский военный эксперт Валентин Василеску рассказал о стремительном восстановлении судостроительных верфей в Крыму, которые пришли в упадок в украинский период.

По словам Василеску, после проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году на Западе мало кто верил, что Россия сможет за короткий промежуток времени восстановить регион, построить мост через Керченский пролив и возродить крымское судостроение. Как сообщает «ПолитРоссия», Москва инвестировала в восстановление Керченской и Феодосийской верфей около 3 млрд долларов.

Василеску напомнил, что Никита Хрущев переместил центр советского судостроения в Черноморский регион. Именно на Черном море были построены крупнейшие авианесущие корабли СССР. После распада Союза легендарные верфи достались Украине. Киевская власть не сочла наследие достойным внимания, поэтому спустя время верфи превратились в заброшенные музеи или вовсе были разграблены.

В 2016 году Объединенная судостроительная корпорация РФ передала на крымские верфи оборудование для строительства 14 танкеров. Построенные в Крыму танкеры будут перевозить сжиженный газ и нефть в Арктике, доставлять топливо в Китай, курсировать в северных морях.

Эксперт отметил, что судостроительный завод «Залив» известен производством восьми советских фрегатов класса «Буревестник», в том числе и передового корабля украинского флота «Гетмана Сагайдачного». Кроме того, на верфи было построено первое в мире ледокольно-транспортное судно с атомной энергетической установкой «Севморпуть».

Судостроительный завод «Море» в Феодосии производил суда на воздушной подушке, в том числи проект 12322 «Зубр». После референдума 2014 года завод стал выпускать суда на подводных крыльях для круизов по Волге. Более того, с 2016 года на верфи в Феодосии производят малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракут» для Черноморского флота РФ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на совместимость железнодорожных и автомобильных дорог для развития Крыма. Глава государства подчеркнул, что при открытии железнодорожной части Крымского моста произойдет «еще более внушительный толчок». По его словам, железнодорожная ветка станет драйвером в экономику и туризм.