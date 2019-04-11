Африканский союз призвал Судан скорее восстановить конституционный порядок 

Хартум, 11 апреля. Президент комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что «захват власти армией не является надлежащим ответом на вызовы, стоящие перед Суданом», и призвал все заинтересованные стороны к диалогу.

Махамат подтвердил приверженность «Ломейской декларации» 2000 года, в которой решительно осуждается любая неконституционная смена власти. Кроме того, документ обязывает государства-члены АС уважать верховенство закона, демократические принципы и права человека, передает агентство Anadolu.

Политик призвал все заинтересованные стороны уважать права граждан, иностранных граждан и частную собственность в интересах страны и ее народа. А также вернуться к диалогу с целью «создать условия, отвечающие чаяниям суданского народа на демократию» и «восстановить конституционный порядок как можно скорее».

Ранее министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении от власти президента страны Омара Аль-Башира и роспуске кабинета министров. Управлять страной в ближайшее время будет Военный Совет, передавал RT.

Позднее, как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, министр сообщил, что в стране сроком на три месяца вводится режим чрезвычайного положения. Обращаясь к соотечественника, он заявил, что благодарен суданцам за то, что участники митингов не поддались не провокации и вели себя мирно.

Авад бен Ауф призвал суданцев и дальше воздерживаться от участия в беспорядках.

Руководство Турции, Египта и Чада обратилось к жителям Судана после переворота с просьбой преодолеть потрясения в стране мирным путем. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что после отстранения президента Судан должен выйти на путь демократического процесса. Он выступил за продолжение сотрудничества стран, которые связывают «глубокие исторические отношения».