Журналист Долин покинул ВГТРК из-за телесюжета в эфире «России-24»

Москва, 11 апреля. Российский журналист и кинокритик Антон Долин уволился с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в состав холдинга ВГТРК. Поводом для увольнения стал новостной сюжет в эфире телеканала «Россия-24», в котором журналисты в ироничной форме оценили реакцию Долина на российско-сербский фильм «Балканский рубеж».

Ранее Долин крайне нелестно отозвался о фильме «Балканский рубеж», который посвящен событиям в Косово. Позднее в эфире телеканала «России-24» вышел сюжет, в котором обсуждалась критика Долина в адрес фильма «Балканский рубеж». В сюжете отмечается, что Долин посмотрел лишь часть фильма, а его негативный отзыв может диктоваться «корыстными мотивами», так как одновременно с «Балканским рубежом» вышел фильм «Закатать в асфальт» дистрибьютором которого является компания, где руководящую должность занимает жена Долина, передает НСН.

«Ухожу сам. Никто не гнал и не давил, даже наоборот. На «Маяке» и «Вестях FM» я проработал около десяти лет, это очень много. Кажется, нигде так долго не работал. И это были хорошие годы. Но всему когда-нибудь приходит конец», — написал Долин на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что военная драма «Балканский рубеж» рассказывает о захвате аэродрома «Слатина» в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии в 1999 году.