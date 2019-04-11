Генсек ООН призвал к надлежащему переходному процессу в Судане

Хартум, 11 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал гарантировать надлежащий переходный процесс для соблюдения демократических устремлений суданского народа.

«Надо гарантировать, что демократические устремления суданского народа будут претворены в жизнь путем надлежащего и инклюзивного переходного процесса», — привел слова генсека ООН его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик заявил, что генсек ООН внимательно следит за развитием ситуации в Судане и призывает стороны к сдержанности. ООН готова поддержать усилия суданского народа на пути его продвижения вперед, заявил Гутерриш.

В четверг министр обороны и вице-президент Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении президента Аль-Башира от власти и роспуске правительства. В стране ввели чрезвычайное положение сроком на три месяца. Бен Ауф сообщил о формировании Военного Совета, который будет управлять страной во время переходного периода. Кроме того, глава Минобороны Судана призвал все вооруженные формирования в стране вступить в ряды армии.

Стоит отметить, что свержение действующего правительства Судана сопровождается мирными акциями протеста в Хартуме. Как сообщил один из участников мирной акции протеста в Хартуме корреспонденту Федерального агентства новостей, митингующие не намерены покидать площадь у здания Генштаба до тех пор, пока из состава переходного правительства не будут исключены сторонники и члены правящей партии «Национальный конгресс», которую возглавляет экс-президент Судана Омар Аль-Башир.