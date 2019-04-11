«Артиллерийскую карусель» успешно испытали на полигоне под Челябинском

Челябинск, 11 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа испытали в Челябинской области новый способ боевого применения артиллерии — «артиллерийская карусель», сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Лапин рассказал, что на полигоне под Челябинском апробировали новый способ, называется который «артиллерийская карусель»: артиллерийские расчеты после выполнения огневых налетов убывают в специально оборудованный район перезаряжания, после чего продолжают вести огонь, но уже с новых позиций.

Командующий отметил, что при таком способе повышается эффективность поражения цели: благодаря доразведке и тому, что огонь по противнику ведется с разных позиций и в короткое время.

За счет того, что артиллерийские подразделения меньше времени проводят на огневой позиции, затруднено их обнаружение противником. Лапин добавил, что летом обучение в данном направлении будет продолжено.

Отметим, накануне военные учения прошли в Крыму. Как сообщала «Газета.ру», боевые расчеты российских ракетно-зенитных систем С-400 провели учения по отражению ракетного удара условного противника, в роли которого выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24. Именно их расчеты «Триумфов» должны были найти и захватить.

По воздушным целям были проведены электронные пуски ракет. При этом применялись ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», чтобы отразить массированный ракетный удар по району позиций С-400.