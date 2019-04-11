Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

«Артиллерийскую карусель» успешно испытали на полигоне под Челябинском

48
0 Оставить комментарий

«Артиллерийскую карусель» успешно испытали на полигоне под Челябинском

Челябинск, 11 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа испытали в Челябинской области новый способ боевого применения артиллерии — «артиллерийская карусель», сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Лапин рассказал, что на полигоне под Челябинском апробировали новый способ, называется который «артиллерийская карусель»: артиллерийские расчеты после выполнения огневых налетов убывают в специально оборудованный район перезаряжания, после чего продолжают вести огонь, но уже с новых позиций.

Командующий отметил, что при таком способе повышается эффективность поражения цели: благодаря доразведке и тому, что огонь по противнику ведется с разных позиций и в короткое время.

За счет того, что артиллерийские подразделения меньше времени проводят на огневой позиции, затруднено их обнаружение противником. Лапин добавил, что летом обучение в данном направлении будет продолжено. 

Отметим, накануне военные учения прошли в Крыму. Как сообщала «Газета.ру», боевые расчеты российских ракетно-зенитных систем С-400 провели учения по отражению ракетного удара условного противника, в роли которого выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24. Именно их расчеты «Триумфов» должны были найти и захватить.

По воздушным целям были проведены электронные пуски ракет. При этом применялись ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», чтобы отразить массированный ракетный удар по району позиций С-400.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров