Москва, 11 апреля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь заявила в соцсетях, что якобы одержала первую победу в деле против «Московского школьника». Она рассказала, что Арбитражный суд Москвы не стал блокировать скандальный видеоролик с «расследованием» «ФБК», однако о причинах этого решения суда умолчала.

Как рассказал источник на предприятии, видеозапись «расследования» — это вещественное доказательство в деле о клевете, которое играет против команды Навального. И это свидетельствует, что Соболь не совсем понимает суть работы юриста и правозащитника. В этой профессии не принято говорить об успехах до вынесения судебного решения в пользу доверителя. Однако это не останавливает Соболь в ее гонке за популярностью, пишет Nation News.

Компетенция Любови Соболь как юриста и ранее вызывала большие вопросы. Единственное успешное дело, о котором рассказывает она сама, — кейс с подвалом в одном из московских домов, который незаконно продали, и который в итоге удалось отстоять. Соболь рассказывала, что не стала брать денежное вознаграждение с жителей этого дома. Журналисты Nation News решили выяснить, сколько же «стоит» юрист Соболь на час, и попросили назвать примерную цену такой работы у одного из ее коллег.

Адвокат, старший преподаватель РАНХиГС и доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов рассказал, что работа с подобными исками требует определенной квалификации специалиста. По его словам, в Москве «вилка расценок» очень большая: стоимость работы может меняться от двух тысяч до 10 тысяч долларов за рассмотрение в рамках одной инстанции.

Юрист подчеркнул, что цена работы адвоката по таким делам зависит от ряда факторов: от документов, которые специалисту удалось собрать; от позиции ответчика; от обстоятельств незаконной сделки.

«Это довольно кропотливая работа для юриста и адвоката, и от двух до десяти тысяч долларов это могло стоить. Это лишь гонорар юриста, экспертизы и прочее оплачиваются отдельно. По скромным прикидкам, сколько на московском рынке кто-то не очень именитый может попросить за такую работу — столько, в теории, могла получить она или кто-то другой», — сказал Андрей Некрасов.

Он отметил, что этот вид оплаты услуг юриста практикуется в России редко. Дело в том, что такие судебные процессы — длительные, и почасовая оплата невыгодна. Поэтому чаще стараются договариваться на фиксированную форму вознаграждения правозащитника.

Некрасов рассказал, что есть также комбинированная система оплаты, которая включает в себя фиксированный гонорар и так называемый «гонорар успеха» — он выплачивается в случае выигранного дела.

«Обычно это процент от суммы, которую удалось отсудить. Здесь люди получили обратно в собственность помещение, которое сами могли бы использовать в коммерческих целях на правах хозяев», — рассказал юрист.

Однако в деле с подвалом есть нюанс. Жители дома, где располагается то самое помещение, рассказали, что участие Соболь в процессе ограничилось несколькими консультациями. По словам москвичей, все необходимые документы они готовили сами. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» явилась только на финальное судебное заседание, где было вынесено решение о признании факта сделки незаконным. Причем так происходит с большинством аналогичных дел в Москве, если верить картотеке Арбитражного суда столицы.

«Успехи» Соболь в ее «борьбе» с «Московским школьником» и компанией «Конкорд» выглядят совсем сомнительно, особенно с учетом скандального шлейфа, который тянется за юристом «ФБК». Речь идет о подложном фото, которое команда Навального взяла в «расследование» заболеваний детей в Москве, а также использовании подставного свидетеля.

Отдельная история — попытки убедить в том, что возможно добиться компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей на каждого из 14 человек в рамках иска, поданного против мэрии Москвы, школ и комбината питания «Конкорд». И это при том, что компетентный практикующий юрист, которым представляет себя Соболь, должен знать, что такие суммы выплачивают только в действительно трагичных случаях. Например, если речь идет о врачебной ошибке, которая повлекла за собой смерть пациента или тяжелое необратимое увечье.

Как ранее рассказал адвокат Владимир Новицкий, в большинстве случаев выплаты морального вреда ограничиваются суммами в размере от пяти тысяч до 50 тысяч рублей.

Nation News отмечает: юристам на Западе платят по часам, так как подразумевается, что за это время адвокат до суда поработает с фактурой дела и документами, внесет максимум ясности в проблему клиента, а также обозначит перспективы судебного разбирательства и расскажет, какие шаги он намерен предпринять для разрешения дела в пользу доверителя.

Чем больше успешных дел — тем больше стоит в час адвокат. Однако за плечами Любови Соболь — всего один выигранный процесс (пусть с натяжкой и без оплаты). Если же говорить о «Фонде борьбы с коррупцией», то он не выиграл ни одного суда и известен исключительно скандалами. А это значит, что вряд ли Соболь могла бы рассчитывать на высокую почасовую оплату и доверие к себе как к юристу. Если же Соболь искренне заблуждается насчет перспектив поданного иска, то грош ей цена как специалисту. И здесь уже неважно, с какой оплатой: почасовой или фиксированной.