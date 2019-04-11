Тульского учителя уволят за избиение школьника линейкой

Тула, 11 апреля. Преподавателя геометрии в школе Новомосковска уволят за оскорбление и избиение ученика линейкой, об этом сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Видео под названием «Палка и оскорбления – залог успеха» было размещено на платформе YouTube. На кадрах видно, что школьник отвечает у доски. Когда подросток ошибся, преподаватель ударила его линейкой по спине и оскорбила. Ученики утверждают, что учитель геометрии ведет себя так регулярно. Следственное управление Следственного комитета по региону начало проверку по факту публикации.

«Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12 апреля с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения», — заявила Шевелева.

По данным Минобразования региона, инцидент произошел в школе №8 Новомосковска. В ведомстве отметили, что опубликованные факты свидетельствуют о грубом нарушение преподавателем этических норм. По факту инцидента будет проведена проверка, по результатам которой будут приняты меры в отношении должностных лиц.

Ранее ученики томской школы-интерната № 15 для слабослышащих сняли на видео, как учительница биологии вместо того, чтобы вести занятия, ругается матом по телефону. Как сообщил представитель пресс-службы областной администрации, преподаватель получила выговор за неэтичное поведение в учебном заведении. Кроме того, учитель написала заявление по собственному желанию об отказе вести занятия в этом классе.