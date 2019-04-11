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Жители Судана продолжают мирную акцию протеста у здания Генштаба в Хартуме

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Жители Судана продолжают мирную акцию протеста у здания Генштаба в Хартуме

Хартум, 11 апреля. Жители Судана продолжают мирную акцию протеста у здания Генерального штаба вооруженных сил в Хартуме. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее глава Минобороны и вице-президент Судана Авад бен Ауф сообщил об отстранении президента Омара Аль-Башира от власти и роспуске правительства. Кроме этого, министр заявил, что в  Судане начинается двухлетний переходный период, в ходе которого будет сформировано новое правительство. В течение этих двух лет Суданом будет руководить временный совет во главе с министром обороны.

Один из участников мирной акции протеста в Хартуме сообщил корреспонденту ФАН, что митингующие не намерены покидать площадь у здания Генштаба до тех пор, пока из состава переходного правительства не будут исключены сторонники и члены правящей партии «Национальный конгресс», которую возглавляет экс-президент Судана Омар Аль-Башир.

«Мы хотим, чтобы переходное правительство состояло из цивилизованных людей, а не из представителей «Национального конгресса», и мы продолжим отстаивать это требование», — сказал собеседник ФАН.

Военные власти Судана объявили о введении в стране комендантского часа с 22.00 до 04.00, который будет действовать в течение месяца. При этом митингующие не намерены покидать площадь у здания Генштаба в Хартуме, несмотря на введение комендантского часа.

Жители Судана продолжают мирную акцию протеста у здания Генштаба в Хартуме

Стоит отметить, что отстранению Омара Аль-Башира предшествовали многомесячные акции протеста жителей Судана, которые выражали недовольство экономической ситуацией в стране и значительным повышением цен. Помимо отставки Аль-Башира армия Судана распустила парламент, приостановила действие конституции и ввела чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца.

 

Автор: Владимир Малянов
Источник: Федеральное агентство новостей
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