Сирия, 12 апреля. САА уничтожила часть укреплений террористов на севере Хамы. Тринадцатилетний мальчик был застрелен неизвестными боевиками, предположительно из состава «спящих ячеек» ИГ1, на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Взрыв в Эль-Кунейтре унес жизни троих детей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с военной полицией РФ усиливают контингент для наблюдения за обострившейся ситуацией в районе Манбиджа; уничтожили часть укреплений террористов в окрестностях Мурека; провели ответный артобстрел позиций джихадистов к северо-западу от Хамы.

Курды: подозреваются в проведении взрыва в городе Азаз; лишились двоих бойцов SDF**** под огнем предположительно боевиков ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): было заподозрено в убийстве тринадцатилетнего мальчика, погибшего при обстреле джихадистами Абу Хаммама.

Провинция Алеппо

В городе Азаз к северу от Алеппо прогремел крупный взрыв, передает канал Halab Today TV на своей странице в Twitter. Там же было опубликовано фото горящего автомобиля, который, судя по всему, и был заминирован. Предполагается, что самодельное взрывное устройство могло быть заложено курдскими радикалами из Отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают диверсии в зоне оккупации Турции и подконтрольных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** в северной части САР в рамах операции «Гнев оливок».

Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция РФ усиливают свой контингент в районе города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо, передает в Twitter (@SophiaHammer3) военный источник. Данные меры, как полагают местные наблюдатели, связаны с участившимися перестрелками между турецкими военными и курдскими бойцами в Северной Сирии.

Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских войск в окрестностях города Тель-Рифат, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@RojavaCudi), взрыв произошел в городе Аль-Баб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник сообщил на своей странице в соцсети Twitter (@hasakah_adam12), что в городе Абу Хаммам на восточном побережье Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор неизвестными боевиками были застрелены двое бойцов Сирийских демократических сил (SDF). Между тем, по сведениям новостного ресурса в сети микроблогов (@DeirEzzor24), в результате обстрела в этом населенном пункте также погиб тринадцатилетний мальчик. Таким образом, в зоне курдской оккупации до сих пор действуют сотни подпольных ячеек «Исламского государства». Об этом свидетельствуют регулярные подобные налеты, а также теракты и взрывы, которые нередко происходят также и в других оккупированных бойцами SDF районах северо-восточных провинций Ракка, Хасака и Алеппо.

Провинция Хама

Правительственные войска САР открыли ответный огонь по объектам джихадистов к северу и к северо-западу от Хамы, реагируя тем самым на недавние очередные нарушения радикалами режима тишины. По информации Masar Press Agency, военнослужащие САА наносили артиллерийские удары по расположениям исламистов в окрестностях оккупированного города Мурек, относящегося к Аль-Латаминскому выступу, и рядом с поселением Хирбет Аль-Накус в долине Аль-Габ. Сведений о причиненном террористам уроне оппозиционное агентство не приводит. Источник в Telegram (@C_Military1) между тем сообщил, что сирийская армия уничтожила часть укреплений террористов около Мурека. Напомним, окраины Хамы, прилегающие к Идлибу с юга, входят в буферную зону, сформированную по итогам переговоров России и Турции в сентябре прошлого года.

САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе моста Бейт аль-Рас на северо-западе провинции, сообщает своем аккаунте в Twitter (@HalabTodayTV) интернет-портал HalabToday TV.

Артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в окрестностях города Аль-Латамина, сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@MahmodHamway).

Провинция Эль-Кунейтра

В городе Хан Арнаба, находящемся в центральной части провинции Эль-Кунейтра, разорвалась мина, заложенная террористами перед выходом из данного региона в прошлом году. В результате, согласно данным SANA, погибли три ребенка, еще четыре несовершеннолетних получили ранения. Эль-Кунейтра вместе с соседней провинцией Даръа была целиком освобождена в ходе операции САА и ВКС РФ летом 2018-го года. Ранее в окрестностях Хан Арнабы дислоцировались боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** и аффилированных с «Ан-Нусрой» группировок, а также другие антиправительственные бандформирования из состава так называемой вооруженной оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)