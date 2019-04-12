Сирия, 12 апреля. Двойной взрыв прогремел в городе Манбидж в Алеппо. В результате беспорядочной стрельбы курдов в лагере для беженцев в Хасаке пострадал ребенок. САА обнаружила братскую могилу жертв ИГ1 в Меядине, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками на западе Алеппо; разминировали автомобиль в Хомсе; обнаружили братскую могилу в Меядине в Дейр-эз-Зоре; обменивались ударами с исламистами на севере Хамы.

«Исламское государство»1: совершило две вылазки на позиции курдов в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрывов в городе Манбидж в Алеппо.

Курды: обвиняются в организации взрыва и убийстве одного из лидеров ССА** в кантоне Африн; задержали членов семьи главаря «Лива Сувар Ар-Ракки»; пережили взрыв у Аш-Шаддади в Хасаке; арестовали четырех человек в Ракке; открыли беспорядочную стрельбу в одном из лагерей для беженцев в провинции Хасака.

ВВС Турции: провели разведывательные вылеты на севере Ракки.

Международная коалиция: осуществила полеты над городом Кобани на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо накануне вновь фиксировались вооруженные стычки между правительственными войсками и силами незаконных бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (Step_Agency) сообщал о столкновениях, инициированных боевиками на линии разграничения сил сторон, у холма Тель-Сурах, а также в районе деревень Аль-Хувейз и Аль-Азизия.

Активизировалась подпольная деятельность курдов в Африне на северо-западе региона. Информационный портал Al Manar News сообщал о взрыве на кольцевой развязке Нироз. В его организации подозреваются члены курдских вооруженных формирований, совершающие вылазки в подконтрольных «Сирийской свободной армии»** (ССА) районах в рамках операции «Гнев оливок». Также поступали сведения о нападении курдских радикалов недалеко от населенного пункта Раджу.

Двойной взрыв прогремел в Манбидже. Курдский Twitter-канал (RojavaCudi) заявлял о детонации двух бомб, которые были установлены на обочине дороги в одном из центральных кварталов населенного пункта. Взрыв задел автомобиль руководителя «Военного совета Манбиджа», которому, однако, удалось избежать тяжелых ранений. Местные активисты обвиняют в случившемся террористов «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Вечером над городом Кобани вблизи сирийско-турецкой границы были замечены вертолеты западной коалиции. О целях проведенных вылетов не сообщалось.

Провинция Хомс

В минувшие сутки в районе Акрама города Хомс был обнаружен заминированный автомобиль. Как передавал военный источник в сети Twitter (dimashq.now), в утренние часы военнослужащие инженерных подразделений армии Башара Асада вели работы по его разминированию. После полудня стало известно, что взрывное устройство удалось благополучно обезвредить, о чем сообщил Telegram-канал (NovostiDamask). Никаких данных о возможных организаторах теракта все еще не поступало. Как известно, северные территории провинции были зачищены от исламистов вооруженной оппозиции весной прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) продолжились вылазки боевиков «Исламского государства». По данным Twitter-канала (DeirEzzor24), очередная атака неизвестных произошла в районе между городами Дибан и Хаваидж, что привело к гибели ряда курдских бойцов. Во второй половине дня нападению подвергся КПП SDF у населенного пункта Ат-Тайяна, в результате чего курды понесли потери в живой силе. Отмечалось, что террористы ИГ также взяли нескольких курдских радикалов в плен.

Были опубликованы сведения о количестве гражданских лиц, погибших в результате взрыва в городе Аш-Шаафа, который произошел двумя днями ранее. Согласно информации агентства новостей Orient-News, жертвами случившегося стали четыре человека, трое из которых скончались.

Между тем на освобожденных Сирийской арабской армией (САА) территориях в городе Меядин была найдена братская могила, в которой были захоронены мирные жители, казненные во время оккупации данных территорий радикалами террористической группировки. Об этом сообщал информационный портал DeirezZor 24.

Провинция Ракка

В Ракке продолжились аресты мирных жителей курдами. Военный источник в сети Twitter (_Caki__) передавал, что «Демократические силы Сирии» (SDF) задержали четырех гражданских лиц в административном центре региона. Кроме того, по данным информагентства Al Manar News, под арест также попали шесть членов семьи одного из лидеров группировки «Лива Сувар Ар-Ракка», которая ранее входила в состав SDF. Напомним, вооруженный конфликт между «демократической армией» и «Лива Сувар Ар-Раккой» вспыхнул летом 2018 года.

Во второй половине дня в северной части провинции отмечались вылеты турецких ВВС, передавал медиапортал Masar Press Agency. Военные самолеты были замечены над пограничным городом Тель-Абьяд. Некоторые военные эксперты полагают, что это свидетельствует о скором начале военной операции Анкары к востоку от Евфрата.

Провинция Хама

В границах демилитаризованной зоны накануне вновь отмечались провокационные обстрелы джихадистов вооруженной оппозиции. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, вели ответный огонь по укрепрайонам боевиков. По информации Twitter-канала (Step_Agency), под ударом оказались расположения исламистов в районе городов Мурек и Лахая. Позднее также произошли перестрелки северо-западнее административного центра провинции. Джихадисты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, обстреляли населенные пункты Аль-Бахса, Фавру и Аль-Мабакар в долине Аль-Габ, что повлекло за собой ответные действия со стороны правительственных сил.

Турецкие военные продолжили патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого сочинского соглашения от 17 сентября, продвигаясь со стороны Мурека в направлении города Аль-Эйс в соседнем Алеппо. Об этом сообщал военный источник в Twitter (IdlibPlus).

Провинция Хасака

Прогремел взрыв неподалеку от города Аш-Шаддади. Агентство новостей Al Manar News передавало, что на СВУ подорвался патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). Никаких данных о потерях со стороны курдских отрядов до сих пор не появилось.

Поступали сведения о перестрелке в одном из лагерей для беженцев, подконтрольных курдам. Военные источники AMN заявляли, что во время стычки курдских бойцов пострадал ребенок. По неподтвержденной информации, инцидент произошел в лагере «Аль-Хол».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)