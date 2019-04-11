Вучич заявил на митинге, что Сербия не вступит в НАТО

Белград, 11 апреля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не вступит НАТО, напомнив об агрессии военно-политического блока в 1999 году. Об этом он сообщил на массовом митинге в поддержку власти в Нови-Саде.

Вучич подчеркнул, что Белград будет строить добрые отношения со всеми странами, однако в любой момент жители Сербии будут готовы защитить свою страну и свою безопасность. Он добавил, что сербы помнят о преступления НАТО в 1999 году.

«Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было [в 1999 году], — констатировал сербский лидер. — Это — агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция» как говорилось раньше».

Это заявление собравшиеся на митинге встретили овациями.

Глава страны также обратил внимание, что страна успешно развивается, в частности в вопросах обороны и перевооружения. Вучич напомнил, что, когда получил пост министра обороны страны, у Сербии «был всего один самолет, который не мог взлететь».

«У нас есть 14 МиГ-29, у нас новые вертолеты», — рассказал он о текущей ситуации в армии.

Власти Сербии намерены сохранять нейтралитет: страна не вступает ни в Североатлантический альянс, ни в другие военные блоки. Внешнеполитический курс страны нацелен на сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, однако также предусматривает развитие связей с Евросоюзом и США.

Позиция Белграда вызывает у западных стран возражения. Сербии неоднократно намекали, что евроинтеграция страны возможна при выполнении двух условий — признание независимости Косова и прекращения дружеских отношений с Москвой.

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич ранее заявил, что НАТО своей политикой дестабилизирует весь балканский регион.