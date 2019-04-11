Сирия, 11 апреля. Курды приступили к обыскам в городе Ат-Тайяна на востоке Дейр-эз-Зора. «Ан-Нусра»*** обвиняется в применении пыток к заключенным в Идлибе. Турция задействовала разведывательный беспилотник в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обвиняется в применении пыток к заключенным в Идлибе; вела огонь по подконтрольным САА поселениям на северо-западе Хамы; подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курды: проводят обыски в населенном пункте Ат-Тайяна в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: задействовали разведывательный беспилотник в Африне; патрулируют демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

Боевики исламистских бандформирований продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на западных окраинах административного центра региона. По данным информагентства Step News Agency, джихадисты открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе холма Тель-Сурах. Со своей стороны силы САР были вынуждены нанести ответные удары. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, они пришлись по пунктам базирования радикалов на окраине поселений Аль-Хувейз и Аль-Азизия. Сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем военный источник в сети Twitter (5472_nde) сообщает о том, что над территориями кантона Африн был замечен разведывательный беспилотник вооруженных сил Турции. Предполагается, что дрон используется для установления местонахождения «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющих подпольную деятельность в районах, занимаемых протурецкими группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколькими часами ранее сообщалось о нападении неизвестных на почтовую станцию «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в городе Ат-Тайяна, которое привело к гибели ряда курдских бойцов. Twitter-канал (DeirEzzor24) передает, что атака подвигла курдов приступить к рейдам в населенном пункте. Силы SDF надеются обнаружить боевиков, причастных к вылазке. Напомним, в ее организации подозреваются террористы «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в оккупированных курдами районах Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Информационный портал Arab Youm сообщает о том, что в одной из тюрем антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» под пытками скончался заключенный. Тело сирийца было передано его семье, которая обвинила джихадистов в убийстве. Отмечается, что молодой человек был арестован радикалами «Джебхат Ан-Нусры» в его собственном доме несколько месяцев назад по обвинению в употреблении наркотических препаратов. В свою очередь исламисты отрицают свою вину в смерти мужчины, утверждая, что он погиб в результате передозировки. Местные активисты заявили, что представленное боевиками медицинское заключение является попыткой избежать ответственности. Сообщается, что применение пыток и запугивание заключенных в тюрьмах «Тахрир Аш-Шам» очень распространено. Кроме того, зачастую бездоказательно обвиненные в преступлениях мирные жители лишены теплых вещей, средств личной гигиены и какой-либо медицинской помощи.

Тем временем в Южном Идлибе возобновились перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. По данным Twitter-канала (Step_Agency), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреляли оборонительные сооружения джихадистов «Ан-Нусры» на подступах к поселениям Умм Джаляль и Тахтайя.

Провинция Хама

Турецкие наблюдатели продолжают патрулирование территорий демилитаризованной зоны. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (IdlibPlus), 21-й патруль вооруженных сил Турции проследовал от города Мурек в сторону населенного пункта Аль-Эйс на западе Алеппо. Напомним, турецкие контрольно-пропускные пункты были размещены на границах «Большого Идлиба» в соответствии с условиями российско-турецкого Меморандума о создании демилитаризованной зоны.

Однако, несмотря на работу турецких сил, недалеко от границы между провинциями Идлиб и Хама вновь происходят столкновения между исламистами и силами Башара Асада. Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в очередной раз открыли огонь по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА). Обстрелам подверглись жилые кварталы населенных пунктов Аль-Бахса Фавру и Аль-Мабакар, находящихся в северо-западной части региона. Данные о возможных жертвах среди мирных жителей в настоящий момент уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)