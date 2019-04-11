Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»

Москва, 11 апреля. Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков». По мнению эксперта, Россия относится к этому серьезно, даже если не говорит об этом.

В понедельник спецподразделение армии США SEAL («морские котики») высадились на Украине под формальным поводом — проведение ремонтных работ будущей морской базы США в украинском Очакове.

Кедми, как сообщает «Экономика сегодня», уверен, что названная цель лишь прикрытие. Эксперт обратил внимание на то, что «морские котики» являются преимущественно разведчиками, а значит и их визит на Украину связан с разведывательной деятельностью.

«Эти силы занимаются не тем, что показывают в фильмах, а разведкой проведения операции флотом на чужой территории, военно-морской акватории. Берега, подходы. Так что не столько для обучения (украинской армии) появились они», — заявил Кедми в шоу Владимира Соловьева.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время уровень военного присутствия США в районе Черного моря является беспрецедентным, и российская сторона абсолютно серьезно относится к этому.

«Подобного никогда не было. Были эти ребята на кораблях, которые входили в Черное море, но так и настолько близко не было. И к этому, я думаю, относятся совершенно серьезно — просто об этом не говорят», — отметил эксперт.

Во вторник посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что полторы сотни военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США прибудут на Украину. По его словам, они прибудут для тренировки украинских военнослужащих и взаимного обмена опытом.

Отметим, в юго-западной части Черного моря 8 апреля начались учения НАТО Sea Shield — 2019. В них принимают участие около 20 военных кораблей и почти 2,2 тысячи военнослужащих из США, Канады и других стран. Также сообщалось об участии представителей Украины и Грузии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что начавшиеся учения Североатлантического альянса носят явно провокационный характер, чтобы попытаться усилить напряженность в Черноморской акватории.

Однако Западу не стоит полагать, что Москва пропустит мимо потенциальную опасность. Россия в состоянии обеспечить территориальную целостность и государственные интересы, подчеркнул Красов.