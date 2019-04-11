ООН призвала соблюдать право Ассанжа на справедливость

Нью-Йорк, 11 апреля. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал власти стран, вовлеченных в рассмотрение дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, соблюдать его право на справедливое правосудие.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ожидаем от всех вовлеченных властей, что они будут соблюдать право Ассанжа на справедливое правосудие», — заявил Дюжаррик.

Представитель председателя Генассамблеи ООН Марии Фернанды Эспиносы Моника Грейли заявила, что председатель также надеется, что права Ассанжа будут соблюдены согласно международным нормам.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикациям, раскрывающим секретную информацию о военных операциях США в Ираке и Афганистане, а также условиях содержания в тюрьме Гуантанамо. В Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах, но основатель WikiLeaks обвинения отрицает.

В четверг Ассанжа арестовали в здании дипломатического представительства Эквадора в Лондоне, сообщает НСН. В Скотланд-Ярде заявили, что арест был произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года после того, как Эквадор отозвал у Ассанжа убежище.

В комментарии Минюста США уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче». В США Ассанжу выдвинуто обвинение в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Суд в Лондоне оставил Ассанжа под арестом до 2 мая.