ФАН просит РКН проверить YouTube-канал «Жить в России» на пропаганду терроризма

Редакция Федерального агентства новостей готовит официальное обращение к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить принадлежащий скандальному видеоблогеру Алексею Навальному YouTube-аккаунт «Жить в России». Там было опубликовано интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым, который призывает к смене власти в стране и считает террориста Шамиля Басаева героем-добровольцем.

Само интервью было опубликовано 11 апреля 2019 года. В нем Тумсо Абдурахманов рассказывал, почему его не устраивает жизнь в России и в частности обстановка в Чеченской республике. Он также рассказал, почему переехал жить в Польшу, и выразил свое недовольство действующей в Чечне властью.

При более пристальном рассмотрении, кто же такой Тумсо Абдурахманов, может оказаться, что это обычный ваххабит, призывающий к терроризму, свержению власти в Чечне и считающий Шабиля Басаева не террористом, а «героем-добровольцем». Подтверждением этого может быть публикация в телеграмм-канале «Лесонавал» интервью с тем же Абдурахмановым, в котором он рассказывает о своем истинном отношении к событиям во время второй Чеченской войны.

«Мы ведем (разговор - Прим. ФАН) к тому, что какие-то вооруженные формирования, в которые входили граждане иностранных государств, с территории Ичкерии вторглись на территорию Дагестана, на территорию Российской Федерации. Даже если принять вашу логику, что потом проиграли эту войну», — говорит оппонент Тумсо.

— Они были добровольцами.

— Потом началось ответное наступление вооруженных сил Российской Федерации. Развитие боевых действий перешло на территорию Чеченской республики. Таким образом, Басаев и эти вот «добровольцы» втянули чеченский народ в страшную бойню 1999-2005 года.

— Ну, это как бы наши с Басаевым разборки.

— Ваши с Басаевым разборки?

— Да, это давайте мы уже там внутри у себя решим. Если надо, мы его будем судить, если надо, мы его задним числом сделаем…

— А Ахмата Хаджи, Сулима Ямадаева, Руслана Ямодаева вы исключаете из числа чеченцев? Правильно? Ваши - это чьи разборки? То есть не разборки Ахмата Хаджи за которым стояли вирды, за которого был муфтий Чечни?

— Ахмад Хаджи является российским чиновником. Он россиянин.

— Ахмад Хаджи был муфтием Чеченской республики на тот момент, не надо играть словами.

— Нет, он тогда был муфтием, когда он был муфтием, он был наш.

— Нет, это у Аслана Масхадова был российский паспорт.

— Подождите. Сначала я хочу сначала опровергнуть ваше ложное заявление. Вы сказали, он был муфтием. Когда он был муфтием, он призывал к джихаду против вашей страны. Тогда он был нашим муфтием. А когда он был в начале второй войны, он был никем, он был предателем чеченского народа. Он был приговорен к смерти.

Ссылки на Youtube-каналы «Жить в России» и канал Тумсо Абдурахманова были переданы в Роскомнадзор. Федеральное агентство новостей просит провести проверку и привлечь виновных к ответственности, а также исполнить решение Генпрокуратуры.

Ранее ФАН направляло обращение к главе Роскомнадзора с просьбой проверить аккаунты скандальной организации «Открытая Россия» в социальных сетях.