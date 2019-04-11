ФАН просит РКН проверить YouTube-канал «Жить в России» на пропаганду терроризма
Редакция Федерального агентства новостей готовит официальное обращение к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить принадлежащий скандальному видеоблогеру Алексею Навальному YouTube-аккаунт «Жить в России». Там было опубликовано интервью с блогером Тумсо Абдурахмановым, который призывает к смене власти в стране и считает террориста Шамиля Басаева героем-добровольцем.
Само интервью было опубликовано 11 апреля 2019 года. В нем Тумсо Абдурахманов рассказывал, почему его не устраивает жизнь в России и в частности обстановка в Чеченской республике. Он также рассказал, почему переехал жить в Польшу, и выразил свое недовольство действующей в Чечне властью.
При более пристальном рассмотрении, кто же такой Тумсо Абдурахманов, может оказаться, что это обычный ваххабит, призывающий к терроризму, свержению власти в Чечне и считающий Шабиля Басаева не террористом, а «героем-добровольцем». Подтверждением этого может быть публикация в телеграмм-канале «Лесонавал» интервью с тем же Абдурахмановым, в котором он рассказывает о своем истинном отношении к событиям во время второй Чеченской войны.
«Мы ведем (разговор - Прим. ФАН) к тому, что какие-то вооруженные формирования, в которые входили граждане иностранных государств, с территории Ичкерии вторглись на территорию Дагестана, на территорию Российской Федерации. Даже если принять вашу логику, что потом проиграли эту войну», — говорит оппонент Тумсо.
— Они были добровольцами.
— Потом началось ответное наступление вооруженных сил Российской Федерации. Развитие боевых действий перешло на территорию Чеченской республики. Таким образом, Басаев и эти вот «добровольцы» втянули чеченский народ в страшную бойню 1999-2005 года.
— Ну, это как бы наши с Басаевым разборки.
— Ваши с Басаевым разборки?
— Да, это давайте мы уже там внутри у себя решим. Если надо, мы его будем судить, если надо, мы его задним числом сделаем…
— А Ахмата Хаджи, Сулима Ямадаева, Руслана Ямодаева вы исключаете из числа чеченцев? Правильно? Ваши - это чьи разборки? То есть не разборки Ахмата Хаджи за которым стояли вирды, за которого был муфтий Чечни?
— Ахмад Хаджи является российским чиновником. Он россиянин.
— Ахмад Хаджи был муфтием Чеченской республики на тот момент, не надо играть словами.
— Нет, он тогда был муфтием, когда он был муфтием, он был наш.
— Нет, это у Аслана Масхадова был российский паспорт.
— Подождите. Сначала я хочу сначала опровергнуть ваше ложное заявление. Вы сказали, он был муфтием. Когда он был муфтием, он призывал к джихаду против вашей страны. Тогда он был нашим муфтием. А когда он был в начале второй войны, он был никем, он был предателем чеченского народа. Он был приговорен к смерти.
Ссылки на Youtube-каналы «Жить в России» и канал Тумсо Абдурахманова были переданы в Роскомнадзор. Федеральное агентство новостей просит провести проверку и привлечь виновных к ответственности, а также исполнить решение Генпрокуратуры.
Ранее ФАН направляло обращение к главе Роскомнадзора с просьбой проверить аккаунты скандальной организации «Открытая Россия» в социальных сетях.