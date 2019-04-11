Глава МИД Эквадора подсчитал траты на содержание Ассанжа

Кито, 11 апреля. Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что страна потратила более шести миллионов долларов на содержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве республики в Лондоне.

Валенсия во время выступления в парламенте Эквадора отчитался о расходах страны на содержание Ассанжа.

«Эквадор направил 5817 тысяч долларов на обеспечение безопасности Ассанжа и почти 400 тысяч долларов на медицинские расходы, еду и чистку одежды», — объявил министр.

Как передает газета «Комерсио», на юридическую помощь основателю WikiLeaks власти Эквадора выделили еще 300 тысяч долларов. Ассанж взял на себя расходы по своему содержанию только с 1 декабря прошлого года.

Ассанжа арестовали 11 апреля по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом. Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут заявил, что Ассанжа нельзя выдавать США, где есть смертная казнь.

Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с августа 2012 года. В последние годы жизнь основателя WikiLeaks на территории посольства заметно усложнилась: у дипломатов накопилась к нему масса бытовых претензий. Ассанжу ограничили доступ в Интернет, посольство стало контролировать все его встречи, а сам Ассанж страшно боялся отравленной еды из службы доставки.

Напомним, WikiLeaks был основан Ассанжем в 2006 году. Портал опубликовал тысячи засекреченных документов США, которые были связаны с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии.