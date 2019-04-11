Польский активист назвал число оставшихся в его стране памятников советским солдатам

Известный польский общественный деятель Ежи Тыц заявил, что в его стране на данный момент насчитывается всего лишь порядка 40 памятников советским воинам, погибшим здесь во время Второй мировой войны.

Основатель и руководитель мемориальной организации «Курск» рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что ситуация с сохранением на его родине памятников менялась к худшему неоднократно.

— Ежи, когда и почему вы решились на столь ответственный шаг, который явно многим пришелся не по нраву на вашей родине?

— Организацию, которая будет защищать, восстанавливать и сохранять места памяти советским, а также польским солдатам — всем освободителям, я решил создать 11 лет тому назад. Тем, кто навсегда остался лежать у нас в Польше. Кладбищ с советскими и польскими воинами, которые вместе били немцев и дошли до Берлина, у нас сотни. Раньше, когда я еще был ребенком, молодым человеком, никто не трогал памятники вашим солдатам. Никому на ум бы не пришло идти ночью на кладбище и уничтожать там надгробья. Но со временем все начало меняться. В 1989 году после выборов к власти пришли совсем другие люди. И после этого в начале 90-х годов пошла первая волна сноса памятников, но, к счастью, далеко не все были уничтожены. Их осталось тогда почти 700.

— А сколько было до этого, хотя бы примерно?

— Где-то 1000, и это не только, собственно, памятники, а еще и всякие таблички, бюсты, мемориалы, боевая техника, которые, подчеркну, находились вне кладбищ. Где-то, мне кажется, в 1997 году власти России и Польши решили составить реестр всех без исключения мест памяти, это не считая кладбища, где лежат советские солдаты. Тогда насчитали 651 памятник. Данный официальный список являлся дополнением к совместному договору от 1994 года о взаимной заботе и охране памятников воинской славы. Согласно его условиям, поляки и россияне должны были сохранить все объекты, находящиеся на территориях обеих стран и занесенные в список. Но вот что происходило у нас дальше? Со временем, несмотря на то, что был подписан такой серьезный договор, поляки начали один за другим эти памятники уничтожать. Те, что отдельно стоят, не на кладбищах, пока что неприкосновенны.

— Я так понимаю, что вы имеете в виду не просто каких-то вандалов, отморозков, а именно государство? Оно начало уничтожать памятники?

— Мы почувствовали, что начинается какая-то странная антироссийская риторика. В польских СМИ все больше серьезные политики стали говорить такие глупости: «Россия является нашим врагом, она нас не освобождала, наоборот, это советские солдаты захватили Польшу, это была вторая оккупация». И так далее... В итоге все дошло до такой степени, что, когда к власти пришли политики из партии «Право и справедливость», они решили воевать с памятниками уже законодательно. Официально. Это уже не какие-то там вандалы, придурки или идиоты. Войну памятникам объявили именно власти. В 2016 году был принят так называемый закон о декоммунизации. Сначала он касался не памятников, а только названий улиц, объектов, площадей, стадионов и тому подобного. То есть все те названия, которые олицетворяли собой прошлую, «тоталитарную систему», должны были быть изменены. Но некая группа польских сенаторов придумала некую поправку, и на ее основании уже можно было бы уничтожать памятники советским солдатам. Сейм принял ее 22 июня 2017 года.

— Символично…

— Да, символично, если можно так сказать. Ведь в России это очень грустный день, день скорби. Странно, цинично, просто по-хамски. На основании этой поправки уже можно было сносить памятники. Причем не только советским солдатам, но и другим людям и воинским формированиям.

— То есть, получается, что и полякам тоже?

— Да, например, партизанам из Армии Людовой. Или воинам из Народного Войска Польского. Всем, кто воевал, начали сносить. Это уже пошла вторая волна. Было уничтожено 80% памятников…

— Сколько всего их есть на данный момент в вашей стране?

— На сегодняшний день памятников советским солдатам осталось всего где-то 40. Еще польским партизанам есть немного по лесам. И немного памятников солдатам Войска Польского.

Ранее Ежи Тыц назвал подлостью решение властей польского Кельце исключить из списка почетных граждан города 29 солдат Красной армии.

Полный текст интервью с польским активистом будет опубликован на сайте ФАН позже.