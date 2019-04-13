Николай Стариков. Договор СССР и Японии о нейтралитете. Зеркало истории. ФАН-ТВ

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в еженедельной рубрике «Зеркало истории» рассуждает о событиях апреля 1941 года, в частности, о том, как был подписан, а затем денонсирован договор о нейтралитете между СССР и Японией.

13 апреля 1941 года Япония и СССР заключили договор о нейтралитете. Министр иностранных дел Японии приезжает в СССР, и вместе с Молотовым подписывает договор о нейтралитете. Вот выдержки из него: «Если одна из сторон станет объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих сил, другая сторона будет соблюдать нейтралитет на протяжении всего конфликта». Собственно этот пункт Япония в течение всей войны и соблюдала. И еще один момент — существующий договор вступает в силу со дня ратификациями обеими договаривающимися сторонами и остается в силе в течение пяти лет. Если никакая сторона не денонсирует договор за год до истечения срока, он будет автоматически считаться продленным на пять лет. То есть до апреля 1946 года. За два месяца до войны Япония подписывает договор, который обязывает не нападать на СССР. Значит, Гитлер плюет на своих союзников. Он нападает на Сталина, не ставя японцев в известность. Япония не напала на СССР, не помогла Гитлеру, но более миллиона наших солдат стояли на границе с Японией. Всю войну наши солдаты были скованы на несуществующем и потенциальном японском фронте. СССР на Ялтинской конференции берет на себя обязательства вступить в войну против Японии. И поэтому 13 апреля 1945 года Молотов принимает посла Японии и делает заявление, в котором денонсирует договор. Это значит, что в апреле 1945 года договора с Японией больше не существовало. Я это к тому, что сегодня можно часто услышать заявления, деятелей, которые плохо знают, историю. О том, что Сталин вероломно напал на Японию, нарушив тот самый договор. Этого не было.