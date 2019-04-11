Идею включить в учебники истории Украины главы о НАТО и ЕС оценили в Совфеде

Москва, 11 апреля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил инициативу министерства образования Украины ввести в школьную программу по истории тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО. Сенатор выразил мнение, что подобные действия никак не приблизят страну к вступлению в Альянс.

«Сколько бы на Украине ни говорили о Евросоюзе и НАТО, к этим организациям на самом деле они не приблизятся. Пишущие данные учебники люди, конечно, хотят этого», — отметил Цеков в интервью RT.

По мнению сенатора, Украина не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку большинство граждан попадать туда не желают. Цеков добавил, что у украинцев «открываются глаза»: они понимают, что проблемы в их стране «связаны с тем, что действующий президент тянет Украину в неприродные и неестественные организации».

В связи с этим, по словам сенатора, авторы новых учебников своей цели не достигнут, потому что для граждан Украины «курс в Евросоюз и НАТО является совершенно ненужным».

В четверг стало известно, что власти Украины рекомендовали добавить в учебники по истории для 11 класса информацию о предоставлении томоса, а также о курсе страны в Евросоюз и НАТО.

Макеты новых учебников будут согласовываться в министерстве образования и науки Украины в июне или начале июля этого года.

Отметим, ранее новый взгляд на историю Украины озвучил министр иностранных дел Павел Климкин, заявивший, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина. Как сообщала «Газета.ру», по словам политика, именно Киев сыграл значительную роль в становлении Европы. Кроме того Киевская Русь, которую он отождествляет с Украиной, неоднократно спасала европейские страны.