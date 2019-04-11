Зампостпред при ООН обозначил позицию РФ по ситуации в Судане

Москва, 11 апреля. РФ не готова принимать какую-либо сторону в Судане, где произошел военный переворот. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы будем осторожны​​​. И не будем принимать какую-либо сторону», — сказал Полянский, подчеркнув, что Россия была и останется другом Судана.

Зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что в настоящее время нет достоверной информации о том, что происходит в Судане, поэтому Россия будет действовать осторожно. По его словам, дальнейшую судьбу Судана должен решать сам народ, пишет РИА Новости.

Напомним, 11 апреля министр обороны и вице-президент Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении президента Аль-Башира от власти и роспуске правительства. В стране ввели чрезвычайное положение сроком на три месяца.