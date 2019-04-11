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Раздававшего деньги мужчину убили в американской закусочной

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Раздававшего деньги мужчину убили в американской закусочной

Вашингтон, 11 апреля. Мужчину застрелили в одной из закусочных штата Флорида из-за того, что он он оплатил еду не всем посетителям кафе.

Мужчина по имени Крейг Брюер пришел в закусочную города Гейнсвилл в хорошем настроении, поэтому решил оплатить обед некоторым посетителям кафе. Американец раздал им 20-долларовые купюры и не заметил одну из девушек.

Дама возмутилась, из-за чего в конфликт с Брюером вступил сопровождавший ее мужчина. Незнакомец покинул кафе, а затем вернулся с пистолетом в руках и выстрелил в Брюера. Щедрый американец скончался от ранения в голову.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого, пишет Miami Herald.

«Его доброта привела к такому исходу, — сетует родственница убитого. — Этого не должно было произойти».

Раздававшего деньги мужчину убили в американской закусочной

Ранее следком Воронежской области задержал мужчину, едва не убившего курсанта пожарно-спасательной академии. 1 апреля он сбил 21-летнего молодого человека, когда ехал за рулем Mercedes.

Автор: Катерина Иванова
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