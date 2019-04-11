Мать Данко обвинила его невесту в краже драгоценности за 30 млн рублей

Москва, 11 апреля. Мать известного певца Данко — Елена Ильинская — обвинила возлюбленную артиста в краже семейной драгоценности стоимостью 30 миллионов рублей. О пропаже семейной реликвии она рассказала ведущему Дмитрию Шепелеву в эфире шоу «На самом деле» на Первом канале.

По словам Ильинской, месяц назад она обнаружила, что из ее шкатулки пропал крест, который выполнен из золота и инкрустирован крупными рубинами и бриллиантами. Женщина рассказала, что драгоценное изделие передавалось в ее семье из поколения в поколение по женской линии.

«Это реликвия наша семейная», — объяснила Елена Ильинская.

Она заявила, что в краже виновата Мария Силуянова — невеста ее сына Александра Фадеева, более известного как Данко. Возлюбленная певца отвергла обвинения в свой адрес и подчеркнула, что непричастна к пропаже. Елена Ильинская подтвердить свои обвинения не смогла, пишет «Дни.Ру».