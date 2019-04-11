Российская общественная организация «Фонд защиты национальных ценностей» продолжает изучать проблемы взаимодействия иностранных государств и африканских стран. По традиции, США обвиняют Россию в «нечестной игре» в Африке. Однако Россия, в отличие от Штатов, действует там легально и открыто.

Задача российских политологов в Африке — консультация законно избранных лидеров государств по политическим вопросам. Главная цель — обеспечить стабильность государства: предотвратить общественные волнения, фальсификацию выборов и массовые протесты. США, привыкшим «раскачивать лодку» народного возмущения, российский подход к международному взаимодействию не нравится. Именно поэтому американские политтехнологи продолжают демонизировать Россию, обвиняя ее во всех смертных грехах.

Президент Фонда Александр Малькевич считает, что обвинения России во вмешательстве в дела других стран уже становятся притчей во языцех.

«Когда в СМИ речь заходит о «вмешательстве России в зарубежные выборы», поневоле возникают два вопроса. Первый: существует ли страна, в политическую жизнь которой Россия не вмешивается? Второй: откуда у Москвы столько денег? Зачастую речь идет о государствах, на территории которых у России в принципе нет никаких интересов. А в большинстве западных «расследований» о вмешательстве РФ напрочь отсутствует один важный элемент — обоснование «планов Москвы». Или же его заменяют хрестоматийным «стремлением захватить мир», — заметил Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Что на самом деле происходит в Африке

«Российское вмешательство» в африканские выборы — это политический миф. Речь идет лишь о присутствии наблюдателей из РФ на избирательных участках, в котором заинтересованы сами жители Африканского континента. Их отсутствие будет означать, во-первых, свободу действий для фальсификаторов (это мы уже наблюдали на Украине) и, во-вторых, возможность для вмешательства в выборы со стороны США (что, опять же, можно увидеть на примере Украины).

Руководитель, по утверждениям либеральной прессы, «африканским» неформальным аналитическим центром Петр Бычков, являющийся соучредителем Фонда защиты национальных ценностей, профессионально занимается социологическими и политическими исследованиями, результаты которых, видимо, не вписываются в картину удобную США.

Как работают американские политтехнологи

Тема вмешательства России в зарубежные выборы постоянно муссируется в СМИ. Но достаточно вспомнить о ряде громких провалов в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы понять: обвинения голословны.

В то же время нам известно о том, что с 2017-го по начало 2019-го США вмешивались в выборы в 26 странах, включая Ботсвану, Гамбию, Демократическую республику Конго, Египет, Кению, Мадагаскар, Сомали и Сьерра-Леоне.

«По имеющийся у Фонда информации, США за последние десять лет так или иначе повлияли на электоральные процессы в 80 странах. После тесного сотрудничества с Соединенными Штатами во многих государствах прошли «оранжевые революции», — подчеркнул Малькевич.

Более того, американский истеблишмент неоднократно нарушал права собственных граждан ради контроля над электоральными процессами в Соединенных Штатах. Достаточно вспомнить об обнаружении в Интернете информационных баз с персональными данными почти 200 млн американцев в 2015-м и 2017 годах.

«Невольно вспоминается знаменитое «часовню тоже я развалил?». При неспособности решить те или иные вопросы цивилизованными методами, такая позиция вполне закономерна при всей ее неконструктивности и даже абсурдности», — уверен Малькевич.

Гранты на фальсификацию выборов

Кстати, о «невмешательстве». Минувшей осенью американское посольство в Киеве объявило конкурс проектов на поддержку прозрачности выборов на Украине для украинских СМИ, на который, по официальным данным, выделено 200 тысяч долларов.

«На рассмотрение принимаются проекты по подготовке журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и так далее», — говорится в документе, которое цитирует RT.

При этом работа СМИ контролируется американскими дипломатами, особенно в районах, «восприимчивых к дезинформации».

Либеральная пресса демонизирует Россию и ее представителей. В то же время они умалчивают о том, что Африка давно уже превратилась в поле соперничества таких держав, как Китай, США и прочих. В отсутствие соответствующего контекста происходящее представляется в искаженном виде. Все это косвенно указывает на наличие политического заказа. Остается надеяться, что в будущем авторы «либеральных СМИ» будут избегать подобного. В противном случае они будут выступать уже в роли пропагандистов, а не журналистов, заявляют в Фонде защиты национальных ценностей.