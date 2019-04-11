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Вмешавшись в выборы 80 стран, США пытаются обвинять других

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Малькевич рассказал, как США обвиняют других, вмешавшись в дела 80 стран

Российская общественная организация «Фонд защиты национальных ценностей» продолжает изучать проблемы взаимодействия иностранных государств и африканских стран. По традиции, США обвиняют Россию в «нечестной игре» в Африке. Однако Россия, в отличие от Штатов, действует там легально и открыто.

Задача российских политологов в Африке — консультация законно избранных лидеров государств по политическим вопросам. Главная цель — обеспечить стабильность государства: предотвратить общественные волнения, фальсификацию выборов и массовые протесты. США, привыкшим «раскачивать лодку» народного возмущения, российский подход к международному взаимодействию не нравится. Именно поэтому американские политтехнологи продолжают демонизировать Россию, обвиняя ее во всех смертных грехах.

Малькевич рассказал, как США обвиняют других, вмешавшись в дела 80 стран

Президент Фонда Александр Малькевич считает, что обвинения России во вмешательстве в дела других стран уже становятся притчей во языцех.

«Когда в СМИ речь заходит о «вмешательстве России в зарубежные выборы», поневоле возникают два вопроса. Первый: существует ли страна, в политическую жизнь которой Россия не вмешивается? Второй: откуда у Москвы столько денег?

Зачастую речь идет о государствах, на территории которых у России в принципе нет никаких интересов. А в большинстве западных «расследований» о вмешательстве РФ напрочь отсутствует один важный элемент — обоснование «планов Москвы». Или же его заменяют хрестоматийным «стремлением захватить мир», — заметил Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Что на самом деле происходит в Африке

«Российское вмешательство» в африканские выборы — это политический миф. Речь идет лишь о присутствии наблюдателей из РФ на избирательных участках, в котором заинтересованы сами жители Африканского континента. Их отсутствие будет означать, во-первых, свободу действий для фальсификаторов (это мы уже наблюдали на Украине) и, во-вторых, возможность для вмешательства в выборы со стороны США (что, опять же, можно увидеть на примере Украины).

Малькевич рассказал, как США обвиняют других, вмешавшись в дела 80 стран

Руководитель, по утверждениям либеральной прессы, «африканским» неформальным аналитическим центром Петр Бычков, являющийся соучредителем Фонда защиты национальных ценностей, профессионально занимается социологическими и политическими исследованиями, результаты которых, видимо, не вписываются в картину удобную США.

Как работают американские политтехнологи

Тема вмешательства России в зарубежные выборы постоянно муссируется в СМИ. Но достаточно вспомнить о ряде громких провалов в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы понять: обвинения голословны.

Малькевич рассказал, как США обвиняют других, вмешавшись в дела 80 стран

В то же время нам известно о том, что с 2017-го по начало 2019-го США вмешивались в выборы в 26 странах, включая Ботсвану, Гамбию, Демократическую республику Конго, Египет, Кению, Мадагаскар, Сомали и Сьерра-Леоне.

«По имеющийся у Фонда информации, США за последние десять лет так или иначе повлияли на электоральные процессы в 80 странах. После тесного сотрудничества с Соединенными Штатами во многих государствах прошли «оранжевые революции», — подчеркнул Малькевич.

Более того, американский истеблишмент неоднократно нарушал права собственных граждан ради контроля над электоральными процессами в Соединенных Штатах. Достаточно вспомнить об обнаружении в Интернете информационных баз с персональными данными почти 200 млн американцев в 2015-м и 2017 годах.

«Невольно вспоминается знаменитое «часовню тоже я развалил?». При неспособности решить те или иные вопросы цивилизованными методами, такая позиция вполне закономерна при всей ее неконструктивности и даже абсурдности», — уверен Малькевич.

Гранты на фальсификацию выборов

Кстати, о «невмешательстве». Минувшей осенью американское посольство в Киеве объявило конкурс проектов на поддержку прозрачности выборов на Украине для украинских СМИ, на который, по официальным данным, выделено 200 тысяч долларов.

«На рассмотрение принимаются проекты по подготовке журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и так далее», — говорится в документе, которое цитирует RT.

При этом работа СМИ контролируется американскими дипломатами, особенно в районах, «восприимчивых к дезинформации».

Малькевич рассказал, как США обвиняют других, вмешавшись в дела 80 стран

Либеральная пресса демонизирует Россию и ее представителей. В то же время они умалчивают о том, что Африка давно уже превратилась в поле соперничества таких держав, как Китай, США и прочих. В отсутствие соответствующего контекста происходящее представляется в искаженном виде. Все это косвенно указывает на наличие политического заказа. Остается надеяться, что в будущем авторы «либеральных СМИ» будут избегать подобного. В противном случае они будут выступать уже в роли пропагандистов, а не журналистов, заявляют в Фонде защиты национальных ценностей.

«Западное вмешательство в дела суверенных государств приводит к жертвам среди мирного населения, уничтожению экономики, гражданским войнам. Российские политконсультанты, напротив, стремятся обеспечить стабильность и порядок в неблагополучных странах. Главная цель Фонда защиты национальных ценностей — предотвращение хаоса, который США пытаются посеять на Ближнем Востоке, в африканских странах, Восточной Европе, некоторых странах СНГ», — резюмировал Малькевич.

Автор: Илья Семенов
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