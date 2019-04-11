Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о WikiLeaks и аресте его основателя Джулиана Ассанжа.

«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома сообщил, что не в курсе задержания Ассанжа. Трамп отметил, что дело Ассанжа и дальнейшие шаги находятся в ведении генпрокурора.

Напомним, в четверг Ассанжа арестовали в здании дипломатического представительства Эквадора в Лондоне. В Скотланд-Ярде заявили, что арест был произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года после того, как Эквадор отозвал у Ассанжа убежище.

В комментарии Минюста США уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче». В США Ассанжу выдвинуто обвинение в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикациям, раскрывающим секретную информацию о военных операциях США в Ираке и Афганистане, а также условиях содержания в тюрьме Гуантанамо. В Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах, но основатель WikiLeaks обвинения отрицает.