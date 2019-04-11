В Госдуме отреагировали на решение Литвы отозвать посла из России

В МИД Литвы заявили, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что посол может быть причастен к незаконной выдаче виз.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы сочли положение дипломата «уязвимым».

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в «деле 13 января», — заявила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал отзыв посла. По его словам, литовский дипломат может быть причастен к правонарушениям.

«Литва отзывает посла потому, что у нее все не так хорошо с дипломатическим корпусом. Может быть, он не «уязвим», а уже запятнан коррупционным скандалом», — предположил член нижней палаты парламента.

Российский политик напомнил, что владельцы Шенгенской визы могут спокойно перемещаться по странам Европы. Это может представлять угрозу международной безопасности в том случае, если, например, визы начнут покупать боевики.

«Они боятся признаться, что система выдачи виз прогнила, она коррупционная. Это большой скандал прежде всего на европейском уровне, потому что их же взяли в Шенгенскую зону. И они обещали не допускать злоупотреблений с этими визами. Получается, что они обманули своих старших партнеров. Сегодня выдали визу одному, завтра — второму, а послезавтра визы могут начать выдавать террористам за деньги. Раз визы выдаются за деньги, то это, безусловно, очень опасный прецедент», — резюмировал Виталий Милонов.

По делу о торговле влиянием в Литве проходят бывший посол Литвы в Российской Федерации Римантас Шидлаускас, гражданин РФ, банкир Ринат Насыров и бизнесмен Альбинас Беляускас. По версии следствия, Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Насырову выдали шенгенскую визу. В прокуратуре Литвы полагают, что Мотузас может быть причастен к преступлению, но пока нет достаточных доказательств для того, чтобы утверждать это наверняка.