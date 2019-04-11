Москва, 11 апреля. Автомобили Lada прощаются с Европой: концерн «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки авто этой модели в европейские страны. Об этом рассказала представитель концерна.

Она отметила, что в европейских странах начали ужесточать экологические нормы, и поэтому «АвтоВАЗ» начал корректировать свою экспортную активность в этом регионе.

«Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их (Европейские страны. — Прим. ред.) на некоторое время», — сказала представитель «АвтоВАЗ» в интервью «Sputnik Германия».

Однако, подчеркнула она, у концерна есть планы создать «в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса» глобальную модель и вернуться на европейский рынок. В компании также подчеркнули, что «АвтоВАЗ» не рассматривал Европу как приоритетный регион для экспорта своих авто. Основная ставка делалась на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, передает РИА Новости.

Ранее представитель LADA Automobile GmbH (партнер концерна в Германии) рассказал, что «АвтоВАЗ» в ближайшее время сильно сократит или, возможно, приостановит поставки автомобилей в Европу. Причиной этого решения, по его словам, является ужесточение норм по выхлопных газам и дизельному топливу.

Экспорт новых автомобилей производства «АвтоВАЗ» в Германию и Австрию будет полностью прекращен в мае 2019 года. Однако еще некоторое время будут продаваться авто со склада.

Ранее в Сети появилась информация, что «АвтоВАЗ» планирует модернизировать автомобиль Lada 4x4 текущего поколения. По информации СМИ, специалисты предложили обновить сразу несколько параметров транспортного средства. Отмечалось, что модернизация коснется освещения, дизайна интерьера, системы фильтрации воздуха в салоне, размера заводских покрышек и стеклоочистителей.