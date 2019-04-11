«Почта России» рассказала, чем ответит на троллинг в свой адрес

Троллинг «Почты России» неизбежен по объективным причинам, заявил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель департамента стратегического развития компании Игорь Шиянов. Он посетовал, что представители госструктуры вынуждены постоянно сталкиваться с насмешками, связанными с укоренившимся имиджем «Почты России».

«Троллинг — это, конечно, в шутку. Но, разумеется, почта находится рядом с каждым адресом, в каждом селе, и обладает инфраструктурой, которая часто с советских времен не ремонтировалась. В этой ситуации очень легко попадать на те или иные недовольства, отсутствие позитивного имиджа и так далее», — пояснил ФАН Игорь Шиянов.

При этом представитель компании отметил, что «Почта России» стремится преодолеть сложившееся предвзятое отношение к работе ведомства, внедряя в свою работу современные технологии и разрабатывая новые продукты. В октябре прошлого года она вошла в число резидентов инновационного центра «Сколково».

«Многим людям сложно привыкнуть к этому сочетанию — почта и инновации», — заявил Игорь Шиянов, выступая на конференции «Инновации для корпораций», и трижды повторил для слушателей необычное сочетание слов.

На посвященной новейшим технологиям конференции представитель «Почты России» презентовал реализованную в компании стратегию построения инновационной экосистемы, а также задачи, которых почтовикам предстоит достигнуть уже через четыре года. Согласно поставленным целям, к 2023 году у «Почты России» должно быть не менее 15 миллионов потребителей цифровых продуктов, а период между релизами новых предложений и услуг должен составлять не менее 12 недель.

По словам Игоря Шиянова, в данный момент «Почта России» работает над развитием функционала собственного мобильного приложения.

«У нас сейчас два больших направления. Первое — это получение посылок, заказ курьеров. В дальнейшем будем добавлять возврат посылок, гарантированное страхование. Вторая часть — это то, что связано с юридически значимым документооборотом: штрафами, официальными уведомлениями», — рассказал он.

Собеседник ФАН отметил, что весь поток подобных писем сейчас переводится в цифровой формат.

«Есть большие рассылки от госорганов гражданам. Мы делаем для госструктур личные кабинеты, чтобы они сдавали нам эти уведомления в «цифре» и с обратной стороны подключаем граждан для получения», — пояснил Шиянов.

Представитель компании добавил, что уже в конце мая «Почта России» начнет прием заявок от стартапов, среди которых будут отобраны наиболее применимые для специфики компании технологии. Планируется, что к 2023 году в организации должно быть внедрено не менее 10 разработок начинающих инноваторов.